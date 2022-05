SPORTS Djamel Belmadi, face à la presse : «Il y a beaucoup de colère en moi, mais elle va être utilisée pour

Djamel Belmadi, face à la presse : «Il y a beaucoup de colère en moi, mais elle va être utilisée pour repartir» Placeholder AHMED AMMOUR PUBLIÉ 31-05-2022, 10:00 C’est l’heure de la reprise pour les Verts, deux mois après leur dernière désillusion, élimination des barrages du Mondial-2022, à l’occasion de l’entame des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations-2023, avec deux rencontres au menu, les 4 et 8 juin respectivement contre l’Ouganda au stade du 5-Juillet et à Dar Es-Salem face à la Tanzanie, et probablement une 3e confrontation le 14 juin, en amical. Et c’est un Djamel Belmadi, le sélectionneur national, encore abattu, conséquence de la dernière élimination, qui s’est présenté en conférence de presse au Centre technique national de Sidi Moussa. Un Belmadi, qui veut rebondir, et aller de l’avant, repartir d’un nouveau pied pour réussir là où il a échoué, en affirmant : «Il y a beaucoup de colère en moi, mais elle va être utilisée pour repartir. Je n'ai pas du tout aimé la manière dont ce dernier match s'est passé, notamment la fin. Les joueurs et moi-même garderons toute notre vie cette douleur (…) Il faut répondre à l’attente, à l’estime du peuple dans un premier temps, puis un travail plus technique, savoir ce que l’on peut faire, ce que l’on peut apporter. De nouvelles idées naissent, sans tout remettre en question, mais se réinventer», en affirmant que c’est grâce aux «messages de soutien que j’ai reçus, qui ont motivé ma venue et ont confirmé leur confiance en moi, en mon staff, c’est la raison principale pour laquelle je suis là aujourd’hui (…) Si j’avais estimé qu’il y avait le moindre doute, je ne serais pas là aujourd’hui. Même en dépit de ça, nous sommes passés par beaucoup de décisions qui allaient dans un sens ou dans un sens opposé chaque jour. Il faut avoir en soi des convictions, des presque certitudes et surtout de l’envie. Le métier n’est pas facile, représenter une sélection nationale est toujours une grosse responsabilité, encore plus quand c’est celle de son pays», expliquant sa décision de poursuivre l’aventure avec les Verts. «La porte est ouverte à tous les joueurs compétitifs» Commentant sa liste de joueurs retenus, Belmadi rappelle qu’il n’a jamais fermé les portes de la sélection pour les joueurs compétitifs. «La porte est ouverte à tous les joueurs qui sont toujours compétitifs», allusion faite à la liste des joueurs retenus pour ces éliminatoires, dont sept nouveaux internationaux. «Tous ceux qui sont compétitifs, la porte de l'équipe nationale leur est ouverte. Pour les nouveaux joueurs, ils ont mérité leur convocation en équipe nationale et on va faire en sorte qu'ils s'adaptent le plus rapidement possible dans le groupe», a-t-il justifié ses choix. «Les nouveaux ont mérité d’être là, d’être observés. Le plus dur reste à faire, ils vont être au milieu de la concurrence et il va falloir se démarquer, prouver qu’ils peuvent avoir un rôle important en EN (…) Ces nouveaux joueurs sont suivis depuis le début. On a estimé que le moment actuel était idéal pour les ramener en équipe nationale. La situation est plus propice aujourd’hui. Il y en a 2 qui sont venus bosser plus tôt que prévu, on va faire en sorte qu'ils s'expriment le mieux possible dans le groupe (…). Pour Benayad, je le connaissais depuis le Paradou, il a été coupé dans son élan avec sa blessure et il s'en est bien remis. Il profite de l'absence de certains joueurs évoluant en Europe qui peuvent nous rejoindre en septembre», dira-t-il avant de préciser que pour les joueurs non retenus, «rien n’est définitif. Tant qu’on est compétitif, que j’estime qu’un joueur peut aider l’EN, on reste sélectionnable, sauf si un joueur déclare lui-même qu’il prend sa retraite internationale (…) On a des joueurs qui ont un certain âge et pourraient estimer que c’est la fin pour eux». «Riyad est peut-être le joueur avec lequel je suis le plus demandeur» «Pour ceux qui ont apporté à l’EN, on leur donnera une sortie honorable», présidera le coach national avant d’évoquer le cas du capitaine Riyad Mahrez, forfait pour ce stage, et ce, à cause d’une blessure que même le sélectionneur ignore la nature ; un forfait qui a intrigué les Algériens, que Belmadi tente de dissiper, en affirmant qu’il a reçu un rapport médical de son club, Manchester City, justifiant sa blessure. «Pour moi, c’est une non-affaire (cas Mahrez), il a le droit d’aller où il veut, il y a eu un rapport médical, on estime qu’il y a rapport de confiance avec les joueurs et avec les clubs. Nous n’avons pas demandé à faire une visite pour constater la blessure, je ne l’ai jamais fait, je ne vois pas pourquoi je le ferais pour Riyad (…) Honnêtement, je ne peux pas commenter la blessure exacte du joueur, mais je dirais également que je ne peux pas forcer les joueurs à jouer. J'ai toujours donné aux joueurs la dernière décision. Il y a un rapport de confiance avec les joueurs et leurs clubs (…) S’il est blessé, il va là où il veut en vacances», a-t-il lancé, en indiquant «Riyad est peut-être le joueur avec lequel je suis le plus demandeur, le plus exigeant, et peut-être celui avec lequel je serre le plus la vis. Il a été excellent en EN, capital sur certains matchs, et moins bien sûr d’autres (…) Mahrez n’a pas joué les deux matchs après celui face au Real Madrid. Il a serré les dents en raison de l’importance des derniers matchs, un peu comme Ibrahimovic qui se faisait piquer le genou». Passant le cas de l’ailier droit de Man City qui profite de ses vacances. «J'ai envie de voir tout le monde sur ces 3 matchs» Abordant les prochaines sorties des Verts, objet de sa conférence de presse, Djamel Belmadi a réaffirmé que toutes les rencontres sont importantes. «Nos rencontres sont très importantes. Notre objectif est de gagner ces deux premiers matchs, et faire en sorte d’assurer rapidement notre qualification pour la CAN-2023. L'Ouganda est une équipe accrocheuse, elle a battu le Kenya et a accroché le Mali. C'est une équipe qui encaisse très peu de buts et très difficile à manœuvrer. On le répètera jamais assez : le niveau s'est rapproché, il n'y a plus de petites équipes en Afrique, nous-mêmes avions fait les frais à la CAN-2022. Je veux voir dans les yeux des joueurs qui ont encore faim», enchaîne-t-il avant de revenir sur les performances des Verts réalisées en quatre ans, soit depuis son arrivée. «Quand je suis arrivé en 2018, c'était le chaos. Il a fallu créer un groupe sain et changer certains joueurs (…) On était invaincus pendant 4 ans, on a été proches d'un record mondial même si les ennemis de toujours le négligent. Et puis, on a gagné un trophée, chose nouvelle à part en 1990 (…) On n'avait jamais battu le Cameroun, et on les bat chez eux. Si vous regardez les 10 matchs de barrages, c'est soit des buts contre son camp, des penalties, des 1-0... à part peut-être le match retour du Maroc», a-t-il rappelé en évoquant aussi au passage l’arbitrage de Gassama qu’il tient toujours pour responsable de l’élimination des Verts. «J'estime qu'on a mérité de se qualifier en Coupe du monde. Sur les deux matchs, le Cameroun a eu deux occasions : un coup-franc vicieux de Toko-Ekambi à l'aller et ce but…». Reprenant le fil des éliminatoires, Belmadi déclare : «J'ai envie de voir tout le monde sur ces 3 matchs. Peut-être que des joueurs seront libérés après le 2e match car ils sortent d'une saison lourde et longue», dira-t-il avant d’évoquer la délocalisation de la rencontre du 4 juin au stade du 5-Juillet. «On jouera au stade du 5-Juillet avec plaisir, les joueurs étaient à l'aise à Tchaker, mais la pelouse est en bon état et on aimerait bien voir le stade rempli» au premier match face à l’Ouganda samedi comptant pour la 1re journée des éliminatoires de la CAN-2023. Pour ce premier stage, Belmadi a retenu 25 joueurs dont sept nouveaux à savoir le portier Anthony Mandrea (Angers SCO/ France), les défenseurs Akim Zedadka (Clermont Foot 63/ France), Yanis Hamache (Boavista FC/ Portugal), le milieu de terrain Abdelkahar Kadri (Courtrai KV/ Belgique), et les attaquants Billel Brahimi (OGC Nice/ France), Billel Omrani (Cluj/ Roumanie), et Riyad Benayad (ES Sétif). Dans le registre des absents, des habitués, on citera entre autres Alexandre Oukidja (FC Metz/ France), Djamel Benlamri (sans club), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar), ou encore Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie). Les Verts sont depuis hier, lundi, en stage au Centre technique national de Sidi-Moussa. A. A.