Mahrez, Berrahma et Ghezzal enfoncent le Makhzen et confirment les liens fraternels entre les peuples algérien et marocain 28 mai 2022 14:29 Publié par admin DIA-28 mai 2022: Trois joueurs de l'équipe nationale de football, à savoir le capitaine de l'équipe, Ryadh Mahrez ainsi que Rachid Ghezzal et Said Berrahma, sont en vacances au Maroc, précisément à Marrakech. Quels que soient les commentaires de certains internautes anonymes sur les réseaux sociaux, le choix de ces joueurs de passer leurs vacances au Maroc est un message qui conforte la position algérienne et jette le discrédit sur le Makhzen et ses manœuvres. En effet, les autorités algériennes, à leur tête le président de la République Abdelmadjid Tebboune, ont toujours soutenu qu'il n'y a pas de problème entre l'Algérie et le Maroc et plus précisément entre les peuples des deux pays. Les Algériens et les Marocains sont des peuples frères, sauf que le Pouvoir marocain et le Makhzen ont toujours trahi l'Algérie. La normalisation des relations diplomatiques par le Maroc avec l'entité sionistes et les visées malintentionnées du Makhzen ont amené l'Algérie à rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc, tout en considérant que les peuples des deux pays demeurent frère et unis. Cela explique le choix de trois joueurs de l'équipe nationale de passer leurs vacances au Maroc. Ils auront confirmé toute l'estime qu'éprouvent les Algériens à leurs frères marocains. Ces derniers éprouvent le même sentiment, en témoigne leur compassion avec les Algériens lors de l'élimination de l'équipe nationale de la coupe du monde 2022. La présence de Mahrez, Ghezzal et Berrahma au Maroc, aura constitué un cinglant revers au Makhzen qui a toujours tenté de justifier les échecs de la politique du pouvoir marocain par la rupture des relations avec l'Algérie. Amir Hani