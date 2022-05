Pétrole : le brut algérien, Sahara Bland, franchit la barre des 123 dollars Les cours du pétrole ont connu une nouvelle hausse, portant le prix du brut algérien, Sahara Bland, à 123 dollars ce mardi. En effet, le brut algérien a réalisé dans les échanges de mardi, une hausse de 1,63%, atteignant son plus haut niveau depuis mars dernier. Selon le site « Oilprice », Sahara Bland se classe au deuxième rang des bruts les plus chers de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole « OPEP » après le brut nigérian. Rappelons que les prix du pétrole ont augmenté à leur plus haut niveau en deux mois, après que l’Union européenne a accepté de réduire les importations de pétrole en provenance de Russie. La décision de l’Europe a fait craindre que le marché ne soit impacté, dans un contexte de demande croissante avant la haute saison estivale aux États-Unis et en Europe.