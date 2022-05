JM Oran-2022: l’Algérie a la capacité de réussir la 19e édition des Jeux Méditerranéens

ORAN- Plusieurs responsables et journalistes d'agences de presse des pays de la Méditerranée ont mis en relief mardi à Oran la capacité de l'Algérie à réussir l'organisation de la 19e édition des jeux Méditerranéens, prévue du 25 juin au 06 juillet prochain dans la capitale de l'ouest du pays. Le Directeur de la rédaction de l'Agence égyptienne de presse du Moyen-Orient (MENA), Tarek Abdelghaffar, a souligné, dans une déclaration à l'APS en marge des travaux du séminaire international sur "le rôle des agences de presse régionales dans la promotion du sport en Méditerranée", organisé par l’agence Algérie presse Service (APS), en coordination avec l'Alliance des agences de presse de la Méditerranée (AMAN), que "nous sommes confiants quant à la capacité de l'Algérie de faire de cet important forum un succès, eu égard à son grand potentiel d'organisation". "Nous en sommes témoins, que ce soit en Egypte, en Afrique ou aux niveaux régional et mondial" a indiqué le journaliste égyptien, Tarek Abdelghaffar, ajoutant que le sport constitue un domaine favorable au rapprochement entre les peuples en raison du large éventail de ceux qui s'y intéressent, à la lumière du développement qui a eu lieu dans le domaine de la communication, en particulier les agences de presse et les réseaux sociaux. Dans ce contexte, il a exprimé sa conviction que "l’édition d’Oran sera une véritable réussite et aura un taux de représentation sportive de haut niveau par les pays des deux rives de la Méditerranée". Pour sa part, Mohamed El-Amri, représentant de l'agence de presse palestinienne (WAFA), a émis l'espoir que les Jeux Méditerranéens, qui se dérouleront à Oran, permettront "le rapprochement entre les pays de la région" tout en souhaitant plein succès à la wilaya d'Oran en particulier et à l'Algérie en général à travers l’organisation de ce grand rendez-vous sportif. "L'accueil de ces jeux par l'Algérie est la preuve du rôle important que joue ce pays pour réaliser le rapprochement et développer la culture des valeurs de tolérance entre les pays méditerranéens", a-t-il déclaré à l'APS. De son côté, le directeur de la région Afrique du Nord de l’Agence France Presse (AFP), Azzeddine Saïd, a indiqué à l'APS qu'il avait suivi les préparatifs de ces jeux , notamment en ce qui concerne l'aspect des infrastructures sportives, qui avait été "un grand défi" en raison de la pandémie de Corona", soulignant que les installations sont prêtes et que la manifestation sportive se déroulera dans les meilleures conditions. Le séminaire international sur le rôle des agences de presse régionales dans la promotion du sport en Méditerranée, organisé par Algérie Presse Service (APS) en coordination avec l'Alliance des agences de presse de la Méditerranée (AMAN), a été ouvert, mardi, en présence du ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani, du Directeur général de l'APS, M. Samir Gaïd et le Commissaire des Jeux Méditerranéens M. Mohamed Aziz Derouaz, avec la participation de responsables et de représentants de plusieurs agences de presse méditerranéennes.