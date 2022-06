Cinq dans vos yeux ! par El-Houari Dilmi Plus de 85 bâtons pour s'offrir le grand voyage à La Mecque, le mouton de l'Aïd au prix d'un veau ou encore une bagnole qui a roulé sa bosse à 450 millions de cts, le dinar DZ continue de plonger au point que le billet de 1.000 DA est devenu l'équivalent de 50 DA d'il y a cinq ou six ans ! Bientôt, nos poches essorées ne pourront contenir les pelletées de billets de banque pour aller faire ses emplettes au marché du coin. Pourtant, l'or noir a bondi jusqu'à 120 dollars le baril ces derniers jours pour faire beaucoup de bien à notre portefeuille national, «mais rien n'a jamais atterri dans nos poches», trouve le moyen d'ironiser un internaute. Mais notre dinar national n'est-il pas à l'image de nous autres Algériens, dima la baisse envers et contre tous ? Réussir l'exploit incroyable de nourrir 45 millions de bouches sans que personne (ou presque) ne dépense une seule goutte d'huile de coude, cela relève du miracle algéro-algérien ! Est-ce une chance ou une drôle d'«anormalité» que de payer l'eau, le pain, l'essence ou le loyer les moins chers du monde ? Est-il «logique» qu'une seule famille habitant sous le même toit possède trois ou quatre voitures, quand sous d'autres cieux, un médecin ou un ingénieur ne peut s'offrir le luxe d'une bagnole après 25 ans de dure besogne ? Non, le «cas algérien» est unique, peut-être à cause «ou grâce» à la nature même de l'Algérien qui sait transformer sa défaite en victoire, et de toujours rire de lui-même pour ne pas en pleurer un jour qui ne viendra pas si Dieu le veut Une vérité certaine : comparé à beaucoup de pays, proches et lointains, le niveau de vie de l'Algérien moyen est plus qu'acceptable, avec indice de développement humain (IDH) le plus élevé au Maghreb. Oui, les Algériens sont capables de tout sacrifier pour sauver leur pays qu'ils chérissent tant ? Koulchi sauf l'bled ! Encore et toujours, hamdoullah rana dima la baisse ! Cinq dans vos yeux !