Algérie – Ouganda ce soir à 20h au 5-Juillet Les Verts veulent réapprendre à gagner Après deux débâcles, les joueurs de l’Équipe nationale retrouvent, aujourd’hui, leur public, à l’occasion de la journée inaugurale des qualifications de la CAN-2023. Les éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations (CAN 2023), prévue en Côte d'Ivoire, débutera ce soir pour la sélection algérienne de football. Celle-ci recevra l'Ouganda pour le compte de la première journée des qualifications. Depuis le sacre africain en 2019 en Égypte, le sélectionneur Djamel Belmadi a toujours gardé l'ensemble des joueurs champions, en n'injectant que quelques nouveaux qui se comptent sur les doigts d'une seule main. Ceci, histoire de garder la stabilité de l'équipe. Seulement, et après la double élimination des Verts de la CAN 2022 de la Coupe du monde 2022, les observateurs et spécialistes affirment que les adversaires de l'Algérie ont très bien étudié les stratégies du coach Belmadi et qu'ils sauront, donc, comment le surprendre avec la sélection algérienne dans les compétitions prochaines et la première d'entre elles est justement cette échéance continentale et ce premier match contre l'Ouganda avant de faire de même quatre jours plus tard contre la Tanzanie en déplacement. Le premier match est programmé au stade du 5-Juillet, ce soir à partir de 20h, alors que le deuxième match se jouera à Dar Es-Salem, et là, Belmadi doit donc trouver les bonnes recettes pour les deux rencontres afin de sortir vainqueur et bien entamer cette compétition continentale et surtout retrouver cette dynamique des bons résultats de Bennacer et ses compatriotes. Et justement, il se trouve que le sélectionneur national a effectué un grand changement au sein de l'effectif de la sélection en convoquant d'une part, pas moins de 7 joueurs qui n'ont jamais été convoqués avec les Verts tout en libérant, d'autre part une dizaine d'«expérimentés». Ce choix a fait couler beaucoup d'encre, mais le coach Belmadi reste serein et très sûr de ses choix et de cette nouvelle stratégie de gagner une grande partie de son effectif. D'ailleurs, il reconnaît que l'Ouganda est une bonne équipe et «on ne sous-estime aucun adversaire». Mieux encore, Belmadi n'a pas hésité à dire que «la balle est dans le camp des nouveaux. «J'espère qu'ils seront à la hauteur de nos attentes. Ils devront confirmer et démontrer qu'ils méritent de rejoindre et de représenter la sélection de leur pays», a-t-il avancé. En tout cas, une chose est sûre, en dépit de l'absence du capitaine Ryiad Mahrez, qui a déclaré forfait pour ce match pour blessure, les autres joueurs se déclarent prêts à ne point rater les deux prochains matchs. À propos de l'Ouganda et pour préparer son match face à l'Algérie, la sélection se trouve en Tunisie où elle a déjà disputé un match amical, mardi dernier, face au club de Hammam Sousse, pensionnaire de la ligue 1 tunisienne qui s'est terminé sur le score fleuve de 8 buts à 1 en faveur des Ougandais. Pour le match contre l'Algérie, le sélectionneur de l'Ouganda a convoqué 24 joueurs dont la majorité fait partie des joueurs locaux. On note la présence de pas moins de 16 joueurs locaux dans cette liste. Les Verts préparent le match de l'Ouganda depuis vendredi dernier au Centre technique de Sidi Moussa et sont bien motivés pour ne pas rater leur premier match. Saïd MEKKISaïd MEKKI 00:00 | 04-06-2022