Algérie - Ouganda : quelle chaîne et comment voir le match en streaming ?

L'Algérie reçoit l'Ouganda pour les éliminatoires de la CAN. La chaîne, l'heure, le streaming…retrouvez toutes les informations pratiques pour suivre la rencontre.

L'Algérie débute sa campagne de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les Fennecs sont attendus au tournant après le fiasco de la CAN et des qualifications pour le Mondial. L'occasion est belle de se relancer pour les hommes de Djamel Belmadi. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21 heures. Le match est à suivre sur BeIN Sports 1 ainsi que les plateformes de streaming concernées.