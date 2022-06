ALG - OUG (2-0) : Les notes des Verts PAR WALID L SAMEDI 4 JUIN 2022 Plus apparus depuis la triste soirée du 29 mars dernier, les Algériens faisaient leur retour et affrontaient l'Ouganda pour la première journée de qualification pour la CAN 2023. Ils avaient envie de se racheter, pour le public qui les soutient, pour le sélectionneur qu'ils ont défendu, et pour leur orgueil entamé par l'élimination aux portes de la Coupe du Monde 2022. Dans un 4-3-3 assez inédit composé par Djamel Belmadi, Zeghba prend place dans les cages. En défense, c'est un quatuor Benayada - Mandi - Touba - Bensebaïni qui est chargé de contenir les offensives adverses. Au milieu de terrain, le trio Zorgane - Bennacer - Zerrouki doit dominer l'entrejeu et servir au mieux les attaquants Ghezzal, à droite, Belaïli, à gauche, et Slimani, en pointe. Au final, c'est par une rencontre assez terne mais dominée par les Verts que s'est conclu cet Algérie - Ouganda. Mandi et Belaïli, les deux buteurs, ont permis à l'EN de débuter au mieux sa campagne de qualification pour la CAN 2023, et c'est finalement bien tout ce qui importe!.