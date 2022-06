Lutte contre les feux de forêts Plus de camping sauvage et barbecues dans le mont de l’Edough 01 Jui 2022 Annaba 5662 fois Plus de camping sauvage et barbecues dans le mont de l’Edough Salah-Eddine Fini le camping non autorisé, imposé chaque période des grandes chaleurs par des groupes de vacanciers un peu partout sur le massif forestiers de la wilaya et notamment dans les zones boisées côtières. Mise en œuvre par les plus hautes autorités du pays, la politique de prévention et de lutte contre les incendies de forêts interdit formellement le camping sauvage durant la saison estivale, révèlent des responsables de la conservation des forêts de la wilaya d’Annaba, lors d’un point de presse animé, avant-hier , mardi 31 mai, par des cadres du secteur. Ils ont annoncé « l’entrée en vigueur d’un arrêté de la wilaya portant interdiction de camping sauvage et des feux de camps et outre barbecue dans le mont de l’Edough et les zones boisées forestières ». Pour les conférenciers de la conservation forestière, le camping sauvage dans des zones boisées constitue un danger, aussi bien pour l’homme que pour la faune et la flore. Pour motif sécuritaire, la pratique des feux de camp en plein air, ainsi que l’utilisation de réchaud et barbecue, sur l’ensemble des zones forestières est désormais répréhensibles lourdement. Les mêmes responsables se sont déclarés très favorables et sont prêts à encourager l'investissement dans le secteur des forêts qui revêt une importance particulière à Annaba. Ils ont invité la population locale à une extrême prudence, une attitude citoyenne et respectueuse des règles instituées. « Ces précautions sont indispensables pour mieux prévenir les risques d’incendie et d’assurer la protection des richesses floristique dont dispose la wilaya, car la vigilance de chacun est primordiale », estiment-ils. Croyant dur comme fer que les efforts de prévention permettront de réduire à terme le risque des feux de forêts. La conservation des forêts a compté lancer, à partir d’hier, mercredi 1 juin, une large opération de sensibilisation aux incendies des espaces forestiers. Cette initiative a pour but d’anticiper la probable répétition des incendies. Par ailleurs, d’importantes opérations entrant dans le cadre du programme national de développement rural, ont été lancées à travers notamment les régions enclavées de Berrahal, Ain-Berda, El-Hadjar et Chetaibi. Si l’on se réfère aux programmes des différentes circonscriptions forestières, celles-ci avaient ciblé l’ensemble des régions rurales forestières et surtout les zones enclavées, à l’image de Bouchachia et Ain-El-Ouach (Treat), Ain-Barbar et Romanet (Seraidi), ainsi que plusieurs autres localités des communes d’El-Eulma, Chorfa (Ain-Berda). Ces programmes, initiés par la conservation des forêts de la wilaya d’Annaba, visent, selon cette institution, différents objectifs notamment l’amélioration des conditions de vie des populations rurales et leur fixation sur les terres. Cette initiative est qualifiée « salvatrice » par les riverains, très favorablement accueillie notamment par les jeunes chômeurs de ces régions isolées. Il est pratiquement impossible de trouver un poste de travail en dehors du travail de la terre. Elle a ciblé de nombreuses actions, dans le domaine de l’agriculture, apiculture et élevage. Des dizaines de familles ont été touchées par cette opération. Pour les responsables des conservations forestières, il est question de joindre l’utile à l’agréable en sédentarisant les populations rurales. Il est également nécessaire de leur offrir de meilleures conditions de vie grâce à la création de diverses activités agricoles allant de l’arboriculture à l’apiculture en passant par la construction de poulaillers et l’élevage de bétail. « L’objectif de ce programme est de parvenir l’autosatisfaction alimentaire de la région et de ses populations », a-t-on expliqué. D’autre part, chaque contrevenant peut s'exposer à des poursuites judiciaires auprès des autorités et des cadres de conservation des forêts révèlent, à ce sujet, que depuis le début de l’année en cours, 58 transgressions dont les auteurs ont été pénalisés et poursuivis en justice, ont été constatées, contre 120 durant l’année 2021. La wilaya d’Annaba, compte une superficie forestière de plus de 7 400 hectares dont 14 930 de chêne liège, 546 de chêne zen, 376 de mélange de chêne liège, chêne zen et pin maritime et 43 557 de maquis et broussaille.