Stationnement à Oued BAkrat C’est la flambée ! 04 Jui 2022 Annaba 38 fois C’est la flambée ! En ce début de la saison estivale 2022, des estivants ont été surpris par la hausse vertigineuse des prix du parking à la plage Djnen El Bey communément appelée Oued Boukrat (ex-la Grande plage). Les prix pratiqués en comparaison avec ceux des années précédentes ont doublé voire triplé. La nouvelle tarification annoncée par la commune de Seraïdi est de 200 dinars pour les voitures touristiques et de 500 dinars pour les poids lourds en l’occurrence les bus. Les véhicules à deux roues qui stationnaient gratuitement auparavant sont désormais tenus de payer 50 dinars pour la journée de parking. La municipalité de Seraïdi a expliqué que les autorités ont décidé de prendre les devants pour faire les choses dans les règles, surtout que les squatteurs des parkings faisaient auparavant la loi en appliquant des tarifications exorbitantes aux estivants. C’est ainsi que des baigneurs venus se rafraîchir en ces temps caniculaires ont été étonnés de ces nouveaux coûts de stationnement qui viennent s’ajouter à la longue liste de dépenses qu’ils sont obligés de régler lors d’une virée à la plage. En effet, en plus du montant d’un arrêt momentané (parking), viennent s’ajouter les prix de la location du parasol et de la chaise qui varient respectivement de 800 à 1 200 dinars, et de 250 à 400 dinars, ce qui représente un budget important pour le portefeuille des ménages. À coté de cela, on retrouve les activités aquatiques telles que le jet-ski, le pédalo et autres qui sont disponibles à la plage et qui sont affichés à différents prix. Une famille composée de quatre personnes doit débourser entre 2000 et 3500 dinars pour une simple journée à la plage qui se dit être une plage « publique ». Pour rappel, la plage de Djnen El Bey est connue pour son eau cristalline et ses paysages paradisiaques à l’image de celle des « deux frères » (les deux rochers jumeaux), d’où la forte affluence d’estivants en période d’été. K.Khadidja Rayenne