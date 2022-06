Chaque année: 1.200 milliards de dinar pour préserver l'environnement

par A. Zerzouri L'inspectrice générale du ministère de l'Environnement, Chenouf Nadia, a révélé que les autorités algériennes ont fait des efforts considérables pour protéger l'environnement, dépensant annuellement 1.200 milliards de DA dans le domaine de sa préservation, en application des engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour assurer un cadre de vie qualitatif qui respecte les exigences du développement durable et de la préservation de l'environnement. Mme Chenouf a déclaré, hier, lors de son intervention à l'émission «L'invité de la matinale» de la Radio nationale chaîne 1, que «ses services travaillent dur pour faire face à tous les défis environnementaux et pour protéger le cadre de vie et la santé des citoyens». Dans ce cadre, le ministère de l'Environnement a tracé une stratégie nationale qui repose sur deux axes, en l'occurrence la transformation écologique, qui consiste à privilégier le développement de l'économie verte et circulaire à travers plusieurs opérations et projets, ainsi que l'amélioration de la gestion des déchets et l'organisation de ses filières, en sus des mesures régulières de dépollution et les opérations de contrôle, de surveillance et de prévention. Quant au deuxième axe, il concerne « la transformation éco-sociale, dans laquelle l'accent est mis sur l'amélioration du partenariat avec la société civile et la promotion de l'éducation environnementale dans la société », ajoute-t-elle. L'inspectrice générale du ministère de l'Environnement a indiqué que « les défis les plus importants pour la mise en œuvre de ces stratégies sont la sensibilisation en s'appuyant sur la société civile », qu'elle considère comme un lien entre le ministère de l'Environnement et le terrain, dans le but d'inculquer et de renforcer l'éducation environnementale dans la société, en particulier parmi les apprenants aux trois niveaux. Mme Chenouf a également souligné qu'« il est devenu nécessaire de mener des efforts en coordination avec tous les secteurs pour protéger l'environnement et lutter contre tous les facteurs nuisibles et les comportements inappropriés tels les rejets anarchiques de déchets, les évacuations industrielles dans les milieux naturels et les agressions contre divers espaces verts». S'agissant du bilan des atteintes à l'environnement au cours des six premiers mois de cette année, Mme Chenouf a révélé qu' « environ 827 établissements classés ont été inspectés durant le premier semestre de l'année en cours, permettant de dénombrer 658 atteintes à l'environnement, ce qui a entraîné la formulation de 299 sanctions contre les établissements en question ». D'autre part, la même responsable a estimé que «la Journée mondiale de l'environnement, qui coïncide avec le 5 juin de chaque année, est l'occasion de corriger certaines erreurs et de sensibiliser les citoyens à la protection de l'environnement à travers des manifestations programmées sur trois jours».