Insalubrité à Annaba Le moustique tigre est de retour 05 Jui 2022 Annaba 866 fois Le moustique tigre est de retour Avec le retour de la chaleur, l’apparition des moustiques tigres dans la ville des jujubes a fait plus de peur que de mal. Ces insectes connus pour leurs piqûres douloureuses envahissent déjà les foyers annabis. De l’avis de certains citoyens, la campagne de démoustication devrait se faire dès le stade larvaire de ces insectes afin d’éviter leur prolifération. Nombre de résidents qui n’arrivent pas à lutter contre les moustiques tigres avec les moyens de bord interpellent les responsables d’agir vite pour mettre fin à cet envahissement aussi bien diurne que nocturne. Cette impressionnante invasion a fait des ravages parmi la population notamment chez les enfants. « Depuis le retour des moustiques tigres, on passe presque des nuits blanches à cause de leurs piqûres douloureuses. On a tout fait pour venir à bout de ces insectes. On a acheté toutes les marques des pastilles, en vain. On a appliqué une pommade spéciale sur tout le corps, utilisé des insecticides en flacon mais rien ne semble les arrêter. Ils sont coriaces », nous a fait savoir un riverain. Le moustique tigre a fait son apparition à cause des eaux stagnantes et de l’insalubrité qui règne à longueur de journée. La piqûre de cet insecte pourrait causer de graves maladies infectieuses, a-t-on appris. « Dernièrement, un enfant âgé de 11 ans a été conduit à l’hôpital à cause d’une piqûre faite par un moustique tigre. La peau de ce chérubin étant sensible a été infectée. Il failli être amputé du bras », a-t-on encore appris. « Ce n’est pas de la rigolade ! Il faut que les responsables notamment ceux du secteur sanitaire prennent au sérieux ce problème auquel est confrontée la population. C’est un fléau social. La nuit les gens en souffrent énormément et n’ont pas réussi à les tuer », a tenu à souligner un autre habitant. La lutte contre la prolifération des moustiques en général relève en principe des services concernés de la commune. Nejmedine Zéroug