Eliminatoires CAN-2023: Tanzanie-Algérie, aujourd'hui à 17h00: Les Verts pour la confirmation par M. Zeggai La sélection algérienne de football sera de nouveau sur le pont cet après-midi à Dar Es Salam pour donner la réplique à la Tanzanie dans le cadre de la deuxième journée (Groupe F) des éliminatoires de la CAN-2023. En, plus de son importance sur le plan comptable, il s'agit là du match de la confirmation pour l'EN, en reconstruction. La question est peut-être de savoir comment vont s'adapter les nouveaux joueurs en Afrique ? Il est évident que Djamel Belmadi a pris ses devants en axant la préparation sur le volet psychologique afin de permettre aux nouveaux de se mettre à niveau. L'état d'esprit des Verts risque d'être encore une fois important, ce qui constitue déjà un atout non négligeable pour les nôtres. Pour cette rencontre, Belmadi s'attend à un match difficile face à une sélection tanzanienne qui a, selon lui, beaucoup évolué comme en témoigne son nul acquis devant le Niger. A cet effet, le sélectionneur algérien affirme bien connaître l'adversaire, ce qui signifie que les Verts ne partent pas dans l'inconnu. C'est là également un avantage à prendre en considération. A propos de la composante, Djamel Belmadi ne compte pas opérer de grands changements pour permettre à ses joueurs de conserver leurs automatismes. Il n'est pas écarté de voir Belmadi aligner le même onze ayant donné la réplique à l'Ouganda. A propos de l'effectif, le groupe est au complet à l'exception de Boudaoui (blessé). On pourrait peut être voir la titularisation de Mbolhi pour faire bénéficier le groupe de son expérience, à moins que la confiance sera renouvelée à Zeghba qui a donné entière satisfaction. En somme et suivant une certaine logique, l'EN, qui a prouvé qu'elle possède de solides arguments à faire valoir, ne devrait pas éprouver de difficultés à faire respecter la hiérarchie et poursuivre son plan de redressement. Mais, attention, en football, rien n'est acquis d'avance. Les Verts doivent se tenir sur leurs gardes pour signer une deuxième victoire consécutive qui leur ouvrirait grandement les portes de la qualification à la phase finale de la CAN-2023. Mais c'est le même objectif recherché des Tanzaniens qui, absents de la dernière CAN au Cameroun, veulent s'accaparer de l'une des deux places qualificatives. Le sélectionneur danois, Kim Poulsen, qui entame sa deuxième année à la tête des «Taifa Stars», compte exploiter l'avantage du terrain, l'apport du public et, bien entendu, les conditions climatiques. A noter qu'en prévision de cette empoignade, Kim Poulsen a fait appel à un groupe composé essentiellement de locaux issus de Simba SC et Young Africans, deux clubs phares du championnat de Tanzanie, encadrés par les Samatta (Antwerp / Belgique), considéré comme la perle du football tanzanien, Kelvin (Genk/Belgique, Msuva (WAC) et surtout le buteur Mbopé.