Tanzanie - Algérie : quelle chaîne et comment voir le match en streaming ? Nathan Bricout - Il y a 37 min La Tanzanie reçoit ce mercredi l'Algérie dans le cadre des éliminatoires de la prochaine CAN. L'heure, la chaîne, le streaming, retrouvez toutes les informations pratiques pour suivre la rencontre L'Algérie affronte la Tanzanie © Icon Sport Ce mercredi 8 juin, la Tanzanie accueille l'Algérie dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations 2023. Celle-ci aura lieu en Côte d'Ivoire du 23 juin 2023 au 23 juillet 2023. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 18h00. Le match est à suivre sur beIN Sports 1 et sur les plateformes de streaming concernées.