CAN 2023: deuxième victoire pour l'Algérie, qui se détache dans les éliminatoires Déjà victorieuse de l'Ouganda lors du premier match, l'équipe d'Algérie a fait la passe de deux mercredi 8 juin en allant s'imposer en Tanzanie sur le même score (2-0). Les Fennecs sont seuls en tête du groupe F des éliminatoires de la CAN 2023. Dans l'autre match de cette deuxième journée, l'Ouganda et le Niger sont restés dos à dos (1-1). Seulement deux journées de jouées dans le groupe F des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2023, et l'Algérie est rassurée. Le travail n'est bien sûr pas terminé, mais Djamel Belmadi et ses joueurs ont pris un bon départ, surtout après les deux derniers échecs cuisants (élimination au premier tour de la CAN 2022, défaite en barrages qualificatifs pour le Mondial 2022). La victoire de la première journée contre l'Ouganda à domicile (2-0) a été confirmée à l'extérieur ce 8 juin. Bensebaini et Amoura font la différence pour les Fennecs Au Benjamin Mkapa National Stadium de Dar es Salaam, les visiteurs ont su faire preuve d'une efficacité chirurgicale au cours d'une première période assez monotone. Alors que les Fennecs pensaient obtenir un penalty avant la pause, c'est sur une autre phase arrêtée qu'ils ont trouvé la faille. Youcef Belaïli a botté un coup franc, Aïssa Mandi a remisé le ballon d'un geste aérien, et Ramy Bensebaini a ouvert le score de la tête (45e+2). Nicolas Bamba - Hier à 19:59