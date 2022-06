Carton plein pour l’Algérie Deux sur deux ! Quatre jours après sa victoire contre l’Ouganda (2-0), à l’occasion de la première journée de la phase de poules des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, l’Algérie a enchainé un deuxième succès de rang en Tanzanie (0-2). Bensebaini débloque la situation L’ancien Rennais Ramy Bensebaini a ouvert le score de la tête sur un coup franc tiré par le Brestois Youcef Belaïli juste avant la pause (0-1, 45e+2), avant que Mohamed Amoura ne marque le but du break à la suite d’un contre rondement mené en toute fin de match (0-2, 89e). Les Fennecs de Belmadi s’installent ainsi confortablement en tête du groupe F avec six points au compteur, devant le Niger (2 points), la Tanzanie (1) et le Ouganda (1). Guillaume Jacquot - Hier à 20:02