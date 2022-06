Emmanuel Macron : il fait une demande étrange à Zinédine Zidane Emmanuel Macron est un grand passionné de football et ne s’en est jamais caché. Il a d’ailleurs évoqué cette passion avec RMC Sports lors d’un déplacement à Clichy-Sous-Bois mercredi 8 juin 2022. Aurait-il aimé devenir footballeur professionnel s’il n’était pas devenu le chef de l’État ? C’est à se demander, tellement Emmanuel Macron est passionné par ce sport et en parle régulièrement. Mercredi 8 juin 2022, le Président était en déplacement à Clichy-sous-Bois pour annoncer l’ouverture du Pass’Sport aux étudiants boursiers, ainsi qu’inaugurer un dojo pour les Jeux Olympiques de 2024. S’il s’est exprimé sur sa politique sur le sport au micro de RMC Sports, il a également fait une drôle de demande à Zinédine Zidane, qui est devenu récemment grand-père. En effet, de manière tout à fait sérieuse, le chef de l’État a évoqué son souhait de revoir le joueur de foot en Ligue 1. Si Kylian Mbappé avait échangé avec Emmanuel Macron lors de son questionnement pour son renouvellement au PSG, en sera-t-il de même pour le père d'Enzo ? Écoutera-t-il le Président ? Une grande admiration pour Zidane Au micro de RMC Sports, Emmanuel Macron, très admiré par Isabelle Boulay, a avoué avoir une "immense admiration" pour Zinédine Zidane, et que son plus grand souhait serait de le revoir en Ligue 1. Un retour que le chef de l’État souhaite pour "le rayonnement de la France." Est-ce que Zinédine Zidane serait le potentiel successeur de Mauricio Pochettino, l’actuel entraîneur du PSG ? C’est en tout cas ce qu’aimerait Emmanuel Macron : "On a très envie d'avoir dans le championnat français un sportif et un coach de ce talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs" a-t-il expliqué : "Donc je souhaite, pour le rayonnement de la France, qu'il revienne, qu'il vienne entraîner un grand club français. Ce serait formidable." En tout cas, le message est passé. Peut-être qu’Emmanuel Macron aidera prochainement l’ancien joueur de foot à prendre sa décision concernant sa volonté, ou non, d’entraîner le club de la capitale et de prendre le relais de Mauricio Pochettino. Le chef de l’État n’a pas dit son dernier mot et n’est pas près de mettre le football de côté. Quant au prochain entraîneur du PSG, seul l’avenir nous dira si Zinédine Zidane aura exaucé le souhait du Président…Marie Bay - Il y a 36 min