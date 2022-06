Il sillonne le pays et veille à la réalisation des chantiers Belaribi : un ministre sur le terrain Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville est en train d’accomplir un véritable travail de titan. Le président Tebboune a décidé de lui confier les «épineux» projets des nouveaux stades. Il a donné un nouveau souffle au secteur de l’habitatIl a donné un nouveau souffle au secteur de l’habitat Le matin à Oran, à midi à Chlef et le soir à Tizi Ouzou. Une journée «normale» pour le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. En effet, Mohamed Tarek Belaribi, le moins que l'on puisse dire, a la «bougeotte». Homme de terrain, celui qui a l'entière confiance du président Tebboune, est en train de donner un «coup de fouet» aux différents chantiers du pays. Depuis, sa nomination à la tête du département de l'habitat, en février 2021, a redonné un second souffle à un secteur en souffrance. La pandémie de la Covid-19 et la crise sanitaire ayant mis à l'arrêt de nombreux projets, un retard énorme a été accumulé. Le rêve de pouvoir habiter au plus vite dans leurs logements s'éloigne pour des milliers de citoyens. Néanmoins, dès sa prise de fonction il s'est engagé a livrer, en moins de 6 mois, des centaines de milliers de logements. Promesse tenue. Le 5 juillet 2021, la méga-opération de distribution de logements à laquelle tenait énormément le chef de l'Etat, en cette période de crise sanitaire et économique, a bel et bien eu lieu. À peine passée la cérémonie de passation de consignes, il a troqué son costume de ministre pour celui de chef de chantier. De jour comme de nuit, les visites «inopinées» se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ecoutant les promoteurs, levant sur place les entraves et remontant les bretelles à ceux qui faisaient semblant de travailler. Pour être dans les temps, il a imposé le travail en H24. Une recette qui a donné ses fruits puisque certains sites de logements, notamment dans la capitale, ont été livrés à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance alors que tout le monde s'accordait à dire que ce serait un miracle de les voir achevés d'ici une...année! Un travail de titan accompli en un temps record. Ce qui a donné raison au président de la République d'avoir accordé un secteur aussi sensible à ce jeune ministre. D'ailleurs, après avoir réussi cette «mission-impossible» le premier magistrat du pays lui a donné carte blanche pour tout ce qui touche à l'habitat. En retour d'ascenseur, Belaribi a livré des milliers de logements quelques mois plus tard, plus exactement le 1er novembre 2021 à l'occasion du 67ème anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution nationale. Des familles ont ainsi pu passer l'hiver au chaud dans leurs propres logements. Fini la location. Un avant-goût de la grande surprise que Abdelmadjid Tebboune et son ministre réservent aux Algériens. Les deux hommes voulaient que le 60e anniversaire de l'Indépendance nationale soit symbolisé par les youyous et les larmes de joie de ces centaines de milliers d'Algériennes et d'Algériens qui occupent leurs nouvelles habitations, belles et modernes. Une nouvelle opération de distribution, que beaucoup annoncent comme la plus grande de toute l'histoire du pays, est prévue pour le 5 juillet prochain. Un nouveau défi relevé et à mettre à l'actif de ce manager au sens large du terme. Le chantier ne fait que commencer. Après l'habitat, place aux...stades! Plusieurs infrastructures sportives, lancées depuis presque une décennie, tardent à être livrées. Devant ce retard, le premier magistrat du pays a décide de prendre le taureau par les cornes en retirant le suivi de ces projets au ministère de la Jeunesse et des Sports pour les confier au ministère de l'Habitat. Mohamed Tarek Belaribi a alors vite fait un «audit» de ces stades pour constater leur état d'avancement, mais aussi certaines anomalies qui risquent de faire perdre des millions de dollars au pays. Les responsables de ces projets ont reçu des instructions claires, pour ne pas dire des «menaces», afin d'accélérer la cadence des travaux. Certains ont même eu droit à de nouveaux appels d'offres pour sélectionner de nouvelles entreprises comme c'est le cas pour le stade de Tizi-Ouzou. Belaribi ne leur a pas donné de répit. À peine ont-ils commencé leur travail, qu'il effectue une visite surprise pour voir si ses instructions sont respectées. Un déplacement en pleine nuit alors qu'il était quelques heures avant à...Chlef.Ce qui lui permet de prendre les responsables du chantier en flagrant délit de mensonge. Il les tance avant de prendre des mesures sévères tout en leur rappelant les sanctions qu'ils encourent si les délais ne sont pas respectés. Il s'agit là d'un petit exemple de la «méthode Belaribi». Celle d'un ministre «tout-terrain»... Walid AÏT SAÏDWalid AÏT SAÏD 00:00 | 09-06-2022