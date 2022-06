Objet d’une dizaine de mandats d’arrêts à Constantine « L’administrator » tombe à Annaba

bjet d’une dizaine de mandats d’arrêts à Constantine « L’administrator » tombe à Annaba 08 Jui 2022 Annaba 21003 fois « L’administrator » tombe à Annaba B. Salah-Eddine Recherché depuis plusieurs années pour plusieurs affaires de droit commun, un dangereux malfaiteur, d’origine constantinoise, a été neutralisé, au début de la semaine en cours, par les gendarmes de la section de sécurité et d’intervention du groupement de la gendarmerie nationale d’Annaba, qui agissaient sur renseignements. Le mis en cause, faisait également l’objet de deux mandats d’arrêt et d’amener délivrés notamment par les différents tribunaux de Constantine. Il est poursuivi pratiquement pour un seul et unique délit criminel : faux et usage de faux. Au sein du milieu du crime organisé constantinois, ce félin de 30 ans, qui a donné, des années durant, du fil à retordre aux différents services de sécurité, est connu sous le sobriquet de « administrator ». Si l’on se réfère aux exploits réalisés en matière du faux et usage de faux par ce jeune arnaqueur, activant généralement en solo, la falsification des documents officiels est son jouet, son dada.