Exportations hors hydrocarbures depuis à Annaba Le port en pleine forme Exportations hors hydrocarbures depuis à Annaba Le port en pleine forme 07 Jui 2022 Annaba 2118 fois Le port en pleine forme Le trafic global réalisé à l’issue du premier trimestre de l’année en cours a enregistré une croissance à deux chiffres. En effet il est passé de 1,343 million de tonnes à 1,745 million de tonnes enregistrant une évolution de 29,87% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le volume des importations au 31 mars 2022 a atteint 0,518 million de tonnes contre 0,716 million de tonnes au 31 mars 2021, soit une diminution de 17%. Cette dernière est due à l’impact de la Covid-19 sur le commerce maritime mondial qui a généré une augmentation, sans précèdent, du coût de fret des marchandises. En revanche, le trafic à l’export a connu un rebond exceptionnel passant de 0,716 million de tonnes à 1,218 million de tonnes au 31 mars 2022 marquant une augmentation de 70,08%. Il convient de souligner que l’Entreprise Portuaire d’Annaba a mis tous les moyens nécessaires et l’assistance requise à l’effet d’assurer un accompagnement en direction des exportateurs appuyé par des actions commerciales attractives permettant ainsi l’atteinte de ce résultat encourageant. Par ailleurs, et dans le cadre de la digitalisation de la chaine logistique portuaire, ladite entreprise a mis en place le paiement électronique en ligne « e-paiement ». Ce service permettra aux usagers portuaires détenteurs d’une carte interbancaire (CIB) de régler leurs factures à distance via un espace dédié à cette solution dans le portail web de l’Entreprise. Ahmed Chabi