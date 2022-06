La distribution de logements fera pleurer heureux et déçus à Annaba Le 5 juillet approche, préparez vos moucho

La distribution de logements fera pleurer heureux et déçus à Annaba Le 5 juillet approche, préparez vos mouchoirs ! La distribution de logements fera pleurer heureux et déçus à Annaba Le 5 juillet approche, préparez vos mouchoirs ! 07 Jui 2022 Annaba 4166 fois Le 5 juillet approche, préparez vos mouchoirs ! Soufiane Sadouki Les autorités locales comptent distribuer près de 8.500 logements toutes formules confondues dans la wilaya d’Annaba, et ce, avant la date de mardi 5 juillet 2022, à savoir, la célébration du soixantième anniversaire de l’Indépendance. A cet effet, près de 5.620 logements de l'Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement (AADL) et 2.700 logements publics participatifs (LPP) et 180 autres qui relèvent de l’Entreprise Nationale de Promotion Immobilière (ENPI) sont au programme de cette large opération. Vu le temps qu’implique la procédure d’octroi des décisions d’attribution et le traitement des dossiers, la distribution des clés sera achevée avant la fin du mois de juin en cours. De plus, l’AADL va accélérer les procédures de manière à éviter aux bénéficiaires toute une série de mesures administratives qui parfois impliquent entre deux et trois semaines d’attente. A cet effet, la direction régionale de l’AADL a décidé d’augmenter le nombre de notaires conventionnés avec l’agence, afin d’optimiser et d’accélérer le processus d'attribution de logements aux souscripteurs. L’objectif à atteindre dans les semaines à venir consiste à traiter tous les dossiers approuvés des bénéficiaires. En parallèle, les travaux d’aménagement urbain des sites de logements publics participatifs sont en cours de réalisation. Il est question de 3.315 logements dans différentes zones urbaines de la circonscription administrative « Benmostefa Benaouda » (Ex- Draâ Erriche). Quant au projet de 3.077 logements AADL de El Gantra dans la commune de Sidi Amar, 1.077 seront au programme des attributions le 5 juillet prochain.