Bibliothèque Nettour La lecture en fête Bibliothèque Nettour La lecture en fête 06 Jui 2022 Constantine 892 fois La lecture en fête À l'occasion de la journée mondiale de l'enfance, qui est célébrée cette année sous le slogan « colore ta vie par la lecture », la bibliothèque principale de la lecture publique « Mustapha Nettour » a organisé de nombreuses activités afin d'encourager la lecture au milieu des enfants et même chez les adultes. Inscrites dans le cadre du 10ème festival culturel local, ces activités qui se sont déroulées pendant 5 jours à partir du 1er juin courant, ont pris la forme d'expositions de livres, de revues artistiques et de dessins. Ainsi que d'ateliers de dessin, d'écriture créative, de calcul mental, l'électronique et les jeux manuels, de concours de lecture et de résumés et la présentation de pièces théâtrales ciblant surtout la catégorie des petits enfants. L'administration de la bibliothèque principale de lecture publique Mustapha Nettour a donné le départ de ces activités devant la gare principale ferroviaire à Bab El Kantra, avec, notamment, la programmation d'une tournée à bord du train sous le slogan "mon livre est mon compagnon de voyage", en coordination avec la gare ferroviaire de Constantine et l'animation de nombreux clowns et de poupées géantes, qui ont accompagné les enfants au cours de cette tournée à l'intérieur des wagons. La directrice de la bibliothèque, Wafia Derrouaz, a assuré que la lecture est la clef de la réussite de l'enfant et la voie, qui lui permet d'entrer dans l'espace des connaissances et des sciences. Cette responsable a ajouté que son établissement a initié dernièrement une nouvelle expérience, dans le cadre de l'encouragement de la lecture en dehors des bibliothèques et de faire sortir le livre des endroits étroits vers les espaces publics, en coordination avec la direction régionale de la SNTF à Constantine. De son côté, le directeur régional de transport ferroviaire, Abdelhamid Achouche, a loué cette initiative, qui encourage la lecture, particulièrement chez les enfants ainsi que les différentes catégories d'âge d'une façon générale. Il a affirmant que son entreprise encourage et soutient ce genre d'initiatives, surtout après que la bibliothèque publique Mustapha Nettour a mis en service une bibliothèque mobile, qui va être la première au niveau national au service des voyageurs.