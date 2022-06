Prise en charge de l’autisme chez l’enfant D’imminents spécialistes réunis à Souk Ahras 06 Jui 2022 Régions 100 fois D’imminents spécialistes réunis à Souk Ahras Des spécialistes en psychologie se sont penchés avant-hier, dimanche 5 juin, à Souk Ahras, sur les moyens à mettre en œuvre pour prévenir les troubles de l’autisme chez les enfants et comment faire intégrer ceux-ci dans la société. Découvert dans les années 1940 par le pédopsychiatre autrichien Leo Kanner, l’autisme est loin d’avoir révélé ses secrets, s’agissant notamment de l’occurrence des symptômes et de leur intensité chez chaque sujet. Médecins, professeurs et cliniciens ont ainsi ciblé tout particulièrement le développement des capacités interactives verbales et non verbales chez l’enfant autiste, thème central de cette rencontre. Ce séminaire national est abrité par l’amphithéâtre Tahar Ouettar de la maison de la culture de Souk Ahras. Il a été organisé par le bureau local de la Fédération nationale de l’autisme. Il doit clôturer ses travaux aujourd’hui, mardi 7 juin. Il s’inscrit, explique le professeur Seddik Bekkou, également vice-président du comité scientifique de ladite fédération, en droite ligne du projet national de la fédération qui prône la sensibilisation et la formation des personnes impliquées dans la prise en charge des enfants atteints de ce trouble et leur intégration dans la société. Le professeur Bekkou, qui est lui-même spécialiste en psychiatrie pédiatrique à l’hôpital Mahfoud Boucebsi de Chéraga, a présenté, à l’ouverture de cette rencontre, un bilan sur les efforts consentis à l’échelle nationale par les pouvoirs publics au profit des autistes. Il a énuméré les principaux axes du plan d’action 2020-2024 de son association. Il a évoqué le devoir de sensibilisation de toute la société et du personnel chargé de l’enfance pour un dépistage précoce du trouble de l’autisme. Tout comme il a insisté sur la formation des spécialistes en matière de diagnostic, l’encouragement de la recherche scientifique dans le cadre de l’évaluation et la prise en charge des enfants autistes, ainsi que l’organisation de missions de proximité dans les zones les plus reculées du pays. Intervenant à son tour, le docteur Messaoud Houichi, orthophoniste au sein de l’Établissement Public de Santé de Proximité (EPSP) d’Ain Oulmène (wilaya de Sétif), a lui aussi focalisé son allocution sur la nécessité de trouver les bonnes méthodes scientifiques pour une meilleure prise en charge des autistes. Il a appelé les parents des enfants concernés à prendre en considération les conseils des spécialistes en langue et orthophonie. Par ailleurs, il a révélé que le taux de participation des tuteurs à l’action de prise en charge atteint actuellement les 60% au niveau national. Le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, Kheireddine Rezaikia, de son côté, a assuré que l’État n’a pas lésiné sur les moyens pour venir en aide à cette catégorie de jeunes, et ce, depuis les lendemains de l’indépendance. Il a rappelé que l’Algérie a validé à l’international la loi des droits de l’enfant en 1989, et qu’elle a mobilisé un tissu institutionnel national spécialisé en renfort des établissements des secteurs de la santé et de l’éducation nationale. M. Rezaikia a indiqué que le ministère de la Jeunesse et des Sports a, par ailleurs, prôné une démarche d’ouverture vis à vis des différentes organisations de la société civile s’occupant des affaires de l’enfant, notamment le volet sanitaire. Il y a lieu de souligner que cette rencontre a inclus, outre des communications magistrales de spécialistes sur la prise en charge et l’intégration des enfants autistes ainsi que le dépistage précoce, le diagnostic et l’évaluation de ce trouble du développement, un atelier dédié exclusivement aux parents apprenant à ceux-ci comment se comporter avec les enfants dans la vie quotidienne. « Il s’agit d’un programme individualisé en fonction du niveau et de l'âge de l'enfant, des attentes et des ressources des parents », assure l’un des organisateurs de l’évènement. Et de souligner que cette démarche vise à informer les tuteurs d’enfants ferrotypiques de la nature des troubles, leur évolution, les procédures administratives, les aides et les traitements auxquels ils ouvrent droit. « Nous ambitionnons d’enseigner aux parents les techniques facilitant la communication avec leur enfant et la gestion des troubles du comportement », conclut notre interlocuteur. Allia