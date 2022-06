Limogé ! par Amine Bouali Une cascade de limogeages de responsables intervenus très récemment indiquent peut-être (ou sûrement) que les plus hautes autorités du pays sont désormais décidées à ne plus tolérer aucune faute et manquement graves ou avérés dans l'accomplissement des missions et des tâches confiées à des serviteurs de l'Etat et des managers publics, quel que soit leur rang. Avant-hier, mardi 7 juin, plusieurs hauts responsables de la Police des frontières à la DGSN et à l'Aéroport d'Alger ont été limogés. Selon divers médias nationaux, l'affaire des deux jeunes Algériens qui ont été retrouvés morts, quelques jours plus tôt, au niveau du train d'atterrissage d'un avion d'Air Algérie de retour d'Espagne, est le motif supposé mais qui paraît presque certain de ces révocations. Ce même mardi 7 juin, le Directeur général du CHU Ibn Badis de Constantine a, lui aussi, été limogé. Cette mise à l'écart intervient quatre jours après la visite d'inspection du ministre de la Santé au niveau de cet établissement où il a constaté « une situation des plus catastrophiques ». La veille, lundi 6 juin, le Directeur de l'Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques (ANPP) a subi le même sort (limogé !) d'après un communiqué du ministère de l'Industrie pharmaceutique publié, à la même date, sur sa page Facebook. Jeudi 2 juin, la présidence de la République a annoncé, via un communiqué, que le P-DG d'Algérie Ferries et un responsable d'escale du transporteur naval, ont été limogés pour (je cite) « comportement ayant nui à l'image de l'Algérie et aux intérêts des citoyens» ». (La raison précise de ces deux évincements serait due, d'après plusieurs sources médiatiques, au fait que le navire Badji Mokhtar-3 est arrivé de France à Alger avec seulement 75 passagers, alors qu'en parallèle, la compagnie concurrente Corsica Linea a fait le plein de voyageurs.). Enfin, il y a environ 3 semaines, jeudi 19 mai, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement urbain, a rendu public, toujours via un communiqué laconique, le limogeage du wali de Khenchela sur ordre du président de la République. Ce communiqué n'a pas révélé les motifs de cette mise à l'écart mais, par contre, celui du Conseil des ministres a laissé entendre que le wali en question n'avait pas été à la hauteur de sa lettre de mission. Est-il légitime alors de se demander si tous ces limogeages et mises à l'écart sans ménagement, enregistrés en un laps de temps assez court, ne doivent pas être interprétés comme un signal fort que l'ère du laisser-aller, de la complaisance et du laxisme est désormais révolue en Algérie ? Notre pays a plus que jamais besoin de sérieux, de rigueur (à tous points de vue), de la généralisation du souci de bien-faire dans l'accomplissement des tâches confiées (à tous les niveaux) et de l'esprit de gagne pour relever tous les défis qui se posent à lui.