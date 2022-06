Les élus l’ont décidé à Annaba Cet été, les plages seront sans vos chiens Quelques jours avant l’annonce officielle de l’ouverture de la saison estivale 2022, l’Assemblée Populaire Communale (APC) d’Annaba vient d’émettre une consigne interdisant la présence de chiens, toutes races confondues, dans onze plages de la ville. On cite, entre autres, Rizzi Amor, Rezki Rachid, la Caroube, Refes Zehouane, Ain Achir, ou encore Ennasr… Des panneaux de signalisation illustrant l’interdiction de promener son animal de compagnie ont été fraîchement installés sur les lieux. A ce propos, les avis des riverains semblent être mitigés. D’une part, les habitués des promenades matinales ou nocturnes ont exprimé leur mécontentement suite à cette mesure injuste selon eux. Faire une petite virée à la plage avec son chien est considérée comme une « petite escapade » et un moment privilégié notamment pour ces animaux de compagnie. Pour eux, les balades surtout au bord de la mer permettent aux chiens de se rapprocher de leurs maîtres, mais aussi de s’accoutumer au monde extérieur tout en contribuant au maintien de la forme optimale de ces canidés. D’autre part, il y a ceux qui approuvent la décision de la municipalité car au final les plages sont des espaces dédiés aux estivants et non aux animaux. Certaines personnes évoquent les incidents fâcheux qui peuvent survenir quand un propriétaire de chien perd son contrôle, ou ne peut le tenir en laisse surtout si l’animal n’a pas de carnet de vaccination. D’autres ont même dénoncé le comportement des éleveurs qui ne respectent pas les règles de l’hygiène qui les obligent, quand ils promènent leur chien à n’importe quelle heure, et que ce dernier fait ses besoins, de ramasser ses crottes afin de ne pas polluer les lieux. « Ici c’est l’anarchie », a tenu à dénoncer un citoyen approché à ce sujet, qui parle « des odeurs qui l’incommodent et de ses, balades gâchées ! ». Mais où promener son chien dorénavant ? Voilà la question qui reste posée suite à cette décision. Khadidja Rayenne