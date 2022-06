Plages d’Annaba Un véritable lupanar à ciel ouvert ! Salah-Eddine / RC Les sites situés au bord de la mer, à savoir Belvédère et Ras El Hamra, se trouvant à une dizaine de kilomètres au Nord du chef-lieu d’Annaba, semblent être détournés de leur vocation balnéaire pour devenir des espaces fréquentés par la lie, de la société au grand dam des citoyens… au vu et au su de tous: élus, autorités civiles et militaires. C’est ce qu’ont dénoncé de nombreuses familles, qui ont dû fuir ces endroits, qui ne sont plus protégés des agissements de dépravés. Car pour elles, ces sites - qui étaient des lieux de villégiatures depuis des années, ne sont plus que des espaces de prédilection pour une faune de délinquants. Et pour avoir une idée de la gravité de cette situation, il suffit de faire une virée notamment de nuit et constater de visu, que ces espaces sont envahis par une gent qui fait fi du respect dû aux familles et aux vacanciers et se livre à des comportements que la morale et le civisme réprouvent. Le cadre agréable de ces coins paradisiaques, situés au piémont des monts de l’Edough, sur un versant donnant sur la Grande bleue, a perdu son lustre d’antan du fait du laisser-aller de responsables censés veiller à la salubrité de ces lieux devenus des sites de beuveries clandestines, de trafic de stupéfiants et de prostitution, aussi bien masculine que féminine. Malgré les efforts consentis des mois durant par des association, telle que Green-Bike, spécialisée dans les randonnées à vélo électrique et la lutte contre l’insalubrité ainsi que l'Association nationale pour la protection de l'environnement et la lutte contre la pollution (ANPEP), l’entretien, la sauvegarde et la mise en valeurs du littoral de la wilaya font défaut. D’ailleurs, tout un chacun peut le constater au vu des amas de déchets solides disséminés un peu partout. Selon des riverains, cela ne s’est jamais produit. Des quantités de déchets, principalement des cannettes et bouteilles de boissons alcoolisées, jonchent le littoral constitué principalement des deux sites chers aux Annabis s’étendant de la Caroube à Ras El Hamra. Le comble, même les alentours des structures des services de sécurité implantées sur les lieux, ne sont pas épargnés. Chaque plage, ou presque, dispose, en effet, de son propre poste de gendarmerie, sans compter les barrages supposés être filtrants. « L’on ne peut que détourner le regard, lorsque au détour d’un chemin ou à proximité d’un bosquet on se retrouve face à une situation inattendue, voire gênante. A qui se plaindre ? », déclarent des citoyens, pourtant loin d’être des fanatiques de la burqa. L’ex-Coquette ne manque pourtant pas de lieux de loisirs et de luxure où des femmes, peu-vêtues, dansent sur des musiques endiablées, à tue-tête, et où la bière coule à flots - en toute discrétion, respect et légalité. Faut-il pour respirer un peu l’air iodé de la notre bonne vieille Méditerranée aller ailleurs ? Mais où ?