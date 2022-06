Résumé de La couleur de l'argent Eddie Felson a quitté le monde du billard professionnel alors qu'il était au sommet de sa gloire. Mais quand il voit jouer Vincent Lauria, son sang ne fait qu'un tour. Il décide de le prendre en main et de lui apprendre toutes les ficelles du métier. Poussé par sa petite amie, une jeune femme qui partage le même amour de l'argent qu'Eddie, Vincent finit par accepter. Eddie emmène ensuite les deux jeunes gens dans un voyage de six semaines, au cours duquel il compte apprendre à ce joueur encore inexpérimenté, comment devenir un parfait «arnaqueur», en se servant de sa naïveté naturelle pour berner ses adversaires, et empocher un maximum de «fric»