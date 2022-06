Annaba La Coquette attend les touristes Alors que le cadre environnemental de la ville se dégrade de plus en plus, la saison estivale, segment du tourisme, est lancée dans un décor déjà vu. L’été s’annonce très chaudL’été s’annonce très chaud Qu'est-ce qui a changé dans la wilaya d'Annaba pour prétendre à une saison estivale exceptionnelle? Rien. Les traditionnels préparatifs sont devenus un classique pour cette wilaya où, aucun plus, n'a, jusqu'à preuve du contraire, été apporté. Veiller à la propreté des plages et leur gratuité sont des actions qui s'estompent au fil des jours. Cette responsabilité n'incombe pas uniquement aux pouvoirs publics. Elle relève en grande partie du civisme citoyen qui fait défaut. La sécurisation des baigneurs fait partie d'un programme, auquel les différents services de sécurité se mobilisent chaque année, en déployant les moyens humains et matériels nécessaires, au même titre que les services de la Protection civile. Dans tout ce brouhaha qu'en est-il des projets structurants devant contribuer à la promotion de la wilaya et de son tourisme? La fameuse nouvelle gare maritime n'est pas encore opérationnelle. Le téléphérique est toujours à l'arrêt. La maquette de la grande mosquée est exposée dans le hall de la wilaya, à défaut de sa réalisation. Il en est de même pour le projet du tramway. Autant de projets, en souffrance, devant contribuer à l'essor de la wilaya et son tourisme. Un constat aggravé par la dégradation du cadre environnemental dans toute la ville. Des déchets ménagers jonchant les différents quartiers de la ville. Les marchands informels imposent leur diktat en toute impunité. Les parkingueurs narguent les décisions des hautes instances de l'Etat. Le Cours de la Révolution a perdu de sa superbe. Cette vitrine d'Annaba est squattée par certains propriétaires de crémeries et fléaux sociaux. Les tables occupent plus de la moitié de son espace contraignant les habitants de la vieille ville à faire un grand détour pour se rendre de l'autre côté de ce lieu consacré. Autant de désagréments qui font que la saison estivale à Annaba risque d'être un non-événement. Des faits loin d'être en faveur du développement du tourisme. En attendant de trouver la formule magique pour hisser le statut touristique de cette wilaya au rang escompté, Annaba devra une fois de plus se contenter sans trop de prétention, des moyens du bord pour offrir à ses estivants un été serein et agréable le long des plages autorisées à la baignade. À cet effet, les autorités locales de la wilaya d'Annaba ont veillé au petit grain pour faire réussir la saison estivale, dont le coup d'envoi a été donné ce vendredi, par le wali, Djamel Eddine Berrimi, depuis la plage Rizzi Amor d'Annaba. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'organisation de spectacles artistiques et sportifs de jeunes. Wahida BAHRIWahida BAHRI 20-06-2022