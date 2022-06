Saison estivale 2022 à Annaba Le bac est fini, vive la plage ! 18 Jui 2022 Annaba 6175 fois Le bac est fini, vive la plage ! C’est parti ! La saison estivale est officiellement ouverte quelques jours après la fin des épreuves du baccalauréat. D'habitude, l'ouverture se fait le 4 juin de chaque année. Depuis la plage Rizzi Amor (ex-Chapuis), le coup d’envoi a donc été donné, avant-hier, vendredi 17 juin par les autorités locales à leur tête le wali Djamel Eddine Berrimi. Une ambiance bon enfant a régné en fin d'après-midi dans cette plage où beaucoup de monde ont assisté à cette traditionnelle ouverture de la saison estivale 2022. Des associations culturelles et sportives ont également pris part à cet important événement. Pour ce qui est des préparatifs de cette saison, les responsables locaux ont tout prévu et pris toutes les mesures pour accueillir les estivants, assurer leur sécurité et élaborer des programmes d’activités culturelles, théâtrales et artistiques. Aussi, des opérations de nettoyage des plages ont été menées par les travailleurs communaux. « Annaba sera belle cet été contrairement à l’année dernière. Un plan a été élaboré dans le but de cerner tous les problèmes auxquels les estivants et les habitants ont été confrontés afin de ne pas commettre les mêmes erreurs de la saison passée », nous a dit un élu qui a gardé l’anonymat. Pour rappel, les estivants ont commencé à affluer vers les plages bien avant leur ouverture officielle du fait de la vague de chaleur qui continue de s’abattre sur la ville des jujubes. Nombre de citoyens ont jugé utile d’interpeller, à l’occasion de cette saison estivale, les autorités locales à leur tête le chef de l’exécutif de prendre des mesures d’interdiction des plages privées et de gardiennage des parkings à titre onéreux. En revanche, la sécurité des biens et des personnes devra être la priorité des priorités des responsables en charge. Nejmedine Zéroug