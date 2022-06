"Alger: Deux suspects impliqués dans le cambriolage de domiciles d’émigrés au boulevard des Martyrs arrêtés" Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont arrêté deux suspects impliqués dans le vol et le cambriolage de domiciles d’émigrés au boulevard des Martyrs à Alger. Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger, représentés par la 6e sûreté urbaine (boulevard des Martyrs), relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Sidi M’Hamed, «ont arrêté deux suspects, ayant fait l’objet de plusieurs plaintes pour plusieurs vols par escalade et par effraction dans un immeuble d’habitation, et pour vol d’une croix en cuivre dans un cimetière chrétien». Les deux suspects «prenaient pour cible des habitations dont les propriétaires se trouvent à l’étranger». Ils ont cambriolé la résidence d’une des victimes et ont volé une quantité de bijoux en or, une somme d’agent importante en devises et quatre téléphones portables». Une croix en cuivre fixée sur une tombe chrétienne a également été volée par les deux malfaiteurs». L’opération d’investigation s’est soldée par l’arrestation des deux suspects. Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent.