Il se faisait passer pour un haut responsable de l’Etat Le petit escroc d’Oued Rhiou démasqué 19 Jui 2022 Régions 1389 fois Le petit escroc d’Oued Rhiou démasqué Un homme âgé de 33 ans a été arrêté à Oued Rhiou par les services de la brigade de la Gendarmerie nationale de Chelghoum Laid. Le mis en cause a été inculpé pour escroquerie et usurpation d’identité. Il a été ramené d’Oued Rhiou, dans la wilaya de Relizane, et déféré par-devant le procureur de Chelghoum Laid qui a ordonné son placement sous mandat de dépôt. En effet, suite à une plainte déposée par un citoyen de la ville de Chelghoum Laid, victime d’un acte d’escroquerie, les éléments de la brigade de recherches de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête. Selon les conclusions des investigations, le malfaiteur est un homme identifié par les initiales A. A. S., originaire de la ville d’Oued Rhiou. Il se faisait passer pour un haut responsable de l’Etat. Il a exigé de sa victime, via des appels téléphoniques effectués en mode anonyme, une somme de 48.000 dinars. L’escroc a promis à sa victime de l’aider à résoudre certaines de ses tracasseries administratives contre cette somme d’argent. La victime lui a bel et bien envoyé, par voie de la poste, la somme demandée, avant de s’apercevoir qu’elle était tombée dans la gueule du loup. Le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Mila a fait savoir hier, dimanche 19 juin, que les éléments de sa brigade de recherches se sont déplacés à Oued Rhiou, après l’obtention d’une dérogation d’extension de prérogatives délivrée par le procureur de Chelghoum Laid. Ils ont appréhendé le concerné. Celui-ci était en possession d’un Smartphone et d’une somme d’argent de 20.000 dinars au moment de son arrestation. Escroquerie et usurpation d’identité sont les chefs d’inculpation retenus contre lui, indique notre source. Kamel B.