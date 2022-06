Batna: récupération de plus de 300 pièces de monnaie de l'époque romaine 19 Jui 2022 Batna 528 fois Batna: récupération de plus de 300 pièces de monnaie de l'époque romaine Les éléments de la sûreté de wilaya de Batna ont récupéré 315 pièces de monnaie remontant à la période romaine et arrêté deux trafiquants, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication de ce corps constitué. Selon la même source, l’opération a été effectuée lors de patrouilles des éléments de la brigade mobile de la police judiciaire 1 de Batna, ayant permis l’arrestation de deux individus âgés de 19 et 60 ans dans la ville de Batna. Les deux mis en cause se trouvaient à bord d’une voiture dont la fouille a permis de trouver ces pièces de monnaie qui étaient destinées à la vente, a ajouté la même source. Le rapport d’expertise des instances compétentes a montré que les pièces de monnaie récupérées remontent à la période romaine, selon la même source qui a souligné que les procédures légales ont été prises à l’encontre des deux mis en cause en coordination avec le parquet local.