Ain-Abid Le profanateur de mosquée écroué 20 Jui 2022 Constantine 693 fois Le profanateur de mosquée écroué Mallem La police judiciaire de la sureté de daïra d’Ain-Abid a traité dernièrement d’une affaire de violation de sacralité d’un lieu de culte, une mosquée en l’occurrence, dont s’est rendu coupable un individu âgé de 22 ans qui avait procédé à la destruction de Sandouk Zakat et volé son contenu. Cette affaire remonte à la fin du mois de Ramadhan dernier lorsque la brigade de police judiciaire avait reçu un communiqué émanant de l’Imam de la mosquée en question signalant le vol et la destruction de Sandouk Zakat par des inconnus. Une enquête a été aussitôt ouverte et des indices probants ont été recueillis sur le lieu du crime par les éléments de la police scientifique et la police technique. Et ces indices ont conduit à l’établissement de l’identité du suspect qui a été arrêté après des opérations de surveillance et de guet. L’enquête a établi que le voleur avait accompli son forfait après la prière de l’aube en profitant du fait que la mosquée soit désertée pour fracturer avec un arrache-clou la caisse contenant les sommes recueillies lors des opérations de Zakat et prendre aussitôt la fuite sans que personne ne s’aperçoive. A la fin de l’enquête, le suspect a été déféré par-devant le tribunal primaire d’El-Khroub.