Batna /Kechida Un tatoueur clandestin arrêté 12 Jui 2022 Batna 307 fois Un tatoueur clandestin arrêté Un jeune homme âgé de 19 ans a été arrêté pour pratique illégale du tatouage dans son domicile. Le suspect sera incessamment présenté devant le parquet pour activité à risques sanitaires sans autorisation. A noter que des plaintes ont été déposées par des citoyens habitant dans le quartier populaire de Kechida, situé à Batna, dénonçant les allées et venues incessantes de personnes chez leur voisin le tatoueur. Une perquisition a été effectuée dans le logement du concerné. Une machine à tatouer a été saisie. De plus, il a été saisi treize flacons d’encre de diverses couleurs ainsi que 80 aiguilles. Ces dernières n’étaient pas stérilisées pour la plupart et semblent avoir été utilisées plusieurs fois chacune, d'où les risques des infections transmissibles par le sang. Il faut signaler que le métier de tatoueur est méconnu chez nous et sous d’autres cieux. Selon diverses sources, le tatouage coûte entre 1.000 et 10.000 dinars. Cela dépend de la taille du dessin choisi, de sa complexité et des couleurs insérées. Des mesures strictes de respect des conditions d’hygiène sont nécessaires afin d’éviter toute infection.