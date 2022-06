Trafic de voitures à Annaba Un réseau national démantelé 19 Jui 2022 Annaba 23426 fois Un réseau national démantelé Un réseau national avec des tentacules vers l’étranger, de voleurs et de trafiquants de documents administratifs de base de véhicules a été démantelé par les éléments du groupement territorial de la gendarmerie nationale d’Annaba. C’est ce qui ressort du point de presse organisé avant-hier, samedi 18 juin. Sur une table s’étalait un grand nombre de cartes grises, de polices d’assurance et de permis de conduire. Il y avait même des clés sans doute falsifiées ainsi que des téléphones portables. Ce réseau criminel est spécialisé dans la contrebande de véhicules vers les pays voisins. La bande composée de sept individus âgés entre 30 et 65 ans, agissait sur les territoires du Centre et de l’Est du pays. Une visite guidée par la capitaine chargée de la communication a permis de constater la présence, dans la fourrière communale, de 16 véhicules de différentes marques ainsi qu’une moto. Comme nous l’avons annoncé en début d’article tous ces véhicules circulaient avec des documents de base falsifiés. Les sept trafiquants qui ont été présentés à la presse vont être traduits par-devant un procureur de la République qui va sûrement les déférer par-devant un juge d’instruction. Ce dernier va statuer sur leur sort. L’officière a insisté sur « le travail de qualité effectué par les éléments de la gendarmerie pour mettre fin aux agissements de criminels sans foi ni loi ». Ahmed Chabi