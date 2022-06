Vente sauge de moutons à Annaba Le bazar est de retour !19 Jui 2022 Annaba 4283 fois Le bazar est de retour ! À l’approche de l’Aïd al-Adha, les marchés informels d’ovins commencent à faire leur réapparition comme à l’accoutumée durant cette période de l’année. Dans certains endroits de la ville, à l’image du boulevard Belaïd Belkacem précisément prés de la clinique Abou Marwan, ainsi qu’à coté de la route nationale 44 (RN-44), plusieurs espaces ont été réservés à la vente de moutons. Ces derniers sont proposés à des prix hors de portée des petites bourses, qui varient entre 33 000 et 60 000 dinars et peuvent aller jusqu’à 80 000 dinars et plus. Cette flambée des prix se répète pratiquement chaque année, et le citoyen algérien est contraint encore une fois de se serrer la ceinture pour pouvoir acquérir un mouton. Certains riverains s’abstiennent d’en acheter et espèrent une baisse des prix dans les jours à venir. Par ailleurs, on retrouve les vendeurs occasionnels qui n’ont pas manqué à sortir leurs étals afin de mettre en avant leurs marchandises variées, constituées essentiellement de couteaux, de charbon et d’autres articles nécessaires qui peuvent déjà être aperçus un peu partout à travers la ville. Pour rappel, les autorités locales sont en phase de créer un marché « El Rahma» dans la commune de Kherraza pour la vente d’ovins, promettant des prix attractifs ! Khadidja Rayenne