Saison estivale à Annaba L’insécurité s’installe 20 Jui 2022 Annaba 2111 fois L’insécurité s’installe Les Annabis interpellent les autorités locales à leur tête le wali Djamel Eddine Berrimi pour prendre des mesures urgentes à l’effet de sécuriser la ville et lutter contre le banditisme qui continue de sévir. C’est l’été et il sera chaud! Les touristes nationaux et étrangers commencent à affluer sur la ville des jujubes pour visiter ses magnifiques plages et sites touristiques. C’est la raison pour laquelle des malfrats sans foi ni loi écument certains quartiers et cités-dortoirs où ils perpètrent des agressions contre de paisibles citoyens qui parfois s’apprêtaient à rentrer chez eux. Le centre-ville pullule de malfaiteurs. Tout comme les rues Zénine Larbi, Emir Abdelkader, Asla Hocine, Ahmed Bouzbid, Les Allées du 17 octobre, la vieille-ville, Ibn Khaldoun, Khemisti Mohamed, Lamara Abdelkader, Les Volontaires, etc. Les arcades du Cours de la Révolution sont devenus un coupe-gorge jusqu’à une heure tardive de la soirée voire jusqu’au petit matin. « J’ai été victime d’une lâche agression sous les arcades. Une bande de voyous m’a tabassé et m’a volé mon portable, une bague chevalière et une somme d’argent. Comble de l’ironie c’est que les fraudeurs et certains chauffeurs de taxi ne sont pas intervenus pour voler à mon secours», s’est lamenté un quadragénaire. A la question de savoir s’il a déposé une plainte auprès de la sûreté urbaine, il nous a répondu par la négative. « Comme je passe souvent sous les arcades, j’ai renoncé de déposer une plainte de peur de subir des représailles », a-t-il affirmé. « Ce n’est pas normal que des personnes évitent de veiller jusqu’à minuit à cause des agressions. Le fils de mon ami a connu le même sort que celui d’un homme d'un certain âge qui a été tabassé par des agresseurs à quelques mètres du marché Francis avant de prendre la fuite en emportant avec eux le butin», nous a fait savoir un commerçant. Même la nouvelle ville Draâ Errich n’a pas été épargnée de ce fléau social. Ces bandes de voyous continuent d’écumer les rues de nos quartiers mais les services de sécurité ne ménagent aucun effort pour les neutraliser car la sécurité des biens et des personnes est une priorité. Nejmedine Zéroug