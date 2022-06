JM Oran-2022/vente en ligne des billets : "18.000 tentatives de hacking vouées à l’échec"La vente des billets de la cérémonie d’ouverture de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) que va abriter Oran à partir de samedi prochain a connu un "franc succès" malgré les tentatives de hacking, au nombre de 18.000, vouées toutes à l’échec", a indiqué mardi le commissaire des JM, Mohamed Aziz Derouaz. "C’est la première fois dans l’histoire des JM que la vente des billets pour la cérémonie d’ouverture a lieu en ligne. Cette opération a connu un franc succès vu que plus de 20.000 tickets ont été écoulés en moins de 24 heures", a déclaré Aziz Derouaz, sur les ondes de la chaîne 3 de la radio nationale. A ce propos, il a mis en exergue la réussite du système mis en place pour sécuriser les deux plates-formes dédiées à l’opération et qui a permis, a-t-il relevé, de mettre en échec pas moins de 18.000 tentatives de hacking. Le grand engouement des citoyens pour la cérémonie d’ouverture est un "premier indicateur de la réussite des JM d’Oran", selon M. Derouaz, qui a révélé, à ce propos, que les entrées aux plates-formes concernées ont atteint les 7.000 par minute causant parfois leur saturation. Saluant le soutien indéfectible des pouvoirs publics, l’ancien ministre de la jeunesse et des sports a évoqué la mobilisation par l’Etat d’une enveloppe financière importante pour faire face aux besoins de l’organisation. Il a précisé que celle-ci a atteint la somme de 13 milliards dinars après une précédente rallonge, en plus de 2,7 milliards DA pour les besoins d’une meilleure qualité d’image lors de la retransmission télévisée de l’évènement. Pour M. Derouaz aussi, les JM commencent, ce mardi, avec l’arrivée des deux premières délégations sportives des pays concernés, au nombre de 23 pays et 3 principautés. Les délégations de la Slovénie et la Macédoine du Nord ouvriront le bal en étant les premières à prendre leurs quartiers au niveau du village méditerranéen, a-t-il signalé. Annonçant la présence, au cours de la cérémonie d’ouverture, de personnalités sportives importantes au sein des différentes instances sportives internationales, le patron du COJM a assuré qu’un protocole sanitaire a été établi par la commission de santé relevant de son instance dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. A cet effet, et outre les procédures sanitaires d’usage effectuées au niveau des aéroports, les sportifs et leurs accompagnateurs, dont le nombre dépasse globalement les 5.400 personnes, auront à effectuer des tests anti-covid au niveau du village méditerranéen "tous les trois jours", a indiqué l’entraineur de l’emblématique sélection nationale de handball des années 1980 et qui compte dans son palmarès une médaille d’or lors des JM de 1987 en Syrie. Il a, enfin souligné, qu’en raison du nombre "exceptionnel" des participants aux JM et qui dépasse les capacités d’accueil du village méditerranéen, il a été décidé d’ouvrir deux autres "villages méditerranéens" au niveau du complexe touristique des Andalouses (Ain El-Turck) ainsi que dans la wilaya limitrophe de Mostaganem. APS