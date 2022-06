Tebboune inaugure plusieurs projets à Oran: Levée définitive des obstacles bureaucratiques par El-Houari Dilmi Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a effectué, jeudi, une visite de travail et d'inspection, dans la wilaya d'Oran. Cette visite était attendue en raison du caractère exceptionnel de la grande manifestation sportive qu'accueille la capitale de l'Ouest la 19ème édition des Jeux méditerranéens (JM Oran-2022). Le chef de l'Etat s'est rendu, à bord d'un hélicoptère présidentiel, à Aïn El Kerma où il a procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer, dans la localité de «Cap Blanc» (daïra de Boutlelis). Le projet de réalisation de cette station, dont le délai est fixé à 28 mois, a été confié à des filiales du groupe Sonatrach. A cette occasion, le Président Tebboune a mis l'accent sur la nécessité d'assurer un approvisionnement régulier des citoyens en eau potable durant la période estivale et d'éviter les coupures durant de longues périodes, soulignant qu' «il est formellement interdit de couper l'eau durant deux jours successifs». «Le citoyen n'exige pas des miracles, il est préférable d'assurer un approvisionnement d'eau durant deux ou trois heures par jour plutôt que de couper l'AEP pour une longue période», a fait observer le chef de l'Etat. Concernant les projets de réalisation de 5 stations de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 300.000 m³ par jour chacune, dans différentes wilayas et devant permettre de porter la production à 3,3 millions de m³, le président a souligné qu'il s'agit d'importantes infrastructures qui garantiront l'approvisionnement en eau potable, notamment dans les villes à forte densité démographique. «Sonatrach, l'un des boucliers qui protègent l'Algérie» En marge de la pose de la première pierre du projet de réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer à Cap Blanc, le Président Tebboune a salué le rôle joué par Sonatrach qui est, a-t-il dit, «l'un des puissants leviers de la souveraineté nationale de l'Algérie». Sonatrach est «le bouclier qui protège l'Algérie après ses forces armées, les militants et les citoyens». «L'histoire retiendra que cette Société nationale a permis à l'Algérie de «faire entendre sa voix, haut et fort, et garder la tête haute dans une conjoncture très sensible», a-t-il déclaré. Le chef de l'Etat a également inauguré la nouvelle aérogare de l'Aéroport international d'Oran et visité ses différentes installations, avant de suivre un exposé présenté par le directeur de l'Aéroport d'Oran. A cette occasion, le Président Tebboune a insisté sur la nécessité d'accompagner cette nouvelle infrastructure par des sociétés étatiques fortes qui se chargeront de sa maintenance, appelant en outre les responsables de l'aéroport à améliorer la qualité des prestations de service et assurer une gestion optimale de cette aérogare. «Il faut désormais changer de mode de gestion et confier aux jeunes compétences la gestion des grands projets», a-t-il affirmé. Cette installation qui répond aux normes internationales, est considérée comme un joyau architectural avec la combinaison des styles architecturaux mauresque et moderne. Quant à sa capacité d'accueil, elle est de 3,5 millions passagers par an et pourrait atteindre jusqu'à 6 millions de passagers. Réalisée par le Groupe Cosider, l'aérogare comprend également une zone de fret aux standings internationaux d'une superficie de 4.000 m², alors que la capacité d'accueil de cette infrastructure (parking) a été augmentée de 15 à 25 avions. L'éclairage à l'intérieur de l'aérogare est alimenté par l'énergie solaire, devenant ainsi le premier aéroport au niveau africain à adopter cette nouvelle technologie. Quelque 4.550 panneaux photovoltaïques de haute qualité ont été installés sur le toit de l'édifice, sur une superficie de 14.500 m². Cette technologie permet la récupération de 25% de l'énergie qui alimentera l'aéroport international d'Oran. L'aérogare est également dotée d'un parking de 3 étages pouvant accueillir 1.200 véhicules, ainsi que d'un autre parking extérieur d'une capacité similaire.