El Tarf: Les maires achèvent leur cycle de formation El Tarf: Les maires achèvent leur cycle de formation par A. Ouélaa A l'initiative du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, la wilaya d'El Tarf a assuré un cycle de formation pour les 24 maires de la wilaya. Cette formation, à raison d'une séance par semaine, a commencé au début du mois de mars et s'est achevée à la mi-juin. Les cours de cette formation, assurés par Chaker Mahfoud, DAL de la wilaya d'El Tarf, ont été axés sur plusieurs aspects. En fin connaisseur de la réglementation, des règles et des lois inhérentes au bon fonctionnement des collectivités locales, le DAL, qui jouit d'une longue et grande expérience dans ce domaine, a expliqué dans les menus détails les aspects inscrits durant cette formation. Entre autres points inscrits dans ce programme, les P/APC devaient connaître la gestion des contentieux, l'état civil, la gestion des PCD (Plans communaux de développement) et le budget. Durant cette formation, un débat était ouvert et les édiles pouvaient exposer telle ou telle problématique. Pour rappel, les maires, en général, parviennent à la gestion d'une commune sans la moindre expérience ni connaissance de l'importance et du poids de cette responsabilité. D'où les suspensions, conflits avec les autres élus sans oublier les poursuites judiciaires. Enfin, ces maires ont été conviés, jeudi dernier, par le wali lors d'une petite réception. Des attestations honorifiques ont été remises aux P/APC. Le wali, dans son intervention, a fait savoir que cette formation n'est pas une fin en soi et que d'autres rencontres auront lieu chaque mois, afin de consolider les connaissances de ces maires dans l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues.