Le sport et ce que doit être la Méditerranée par Abdou BENABBOU En le qualifiant d'arme de construction et de reconstruction massive, c'est sans doute l'ancienne trois fois championne du monde de karaté, la Française Laurence Fischer qui donne la définition la plus sublime du sport. Battante et combattante particulière, elle extirpe le sens des compétitions sportives des cercles réduits des stades et des rings pour expliquer que la concurrence sportive est d'abord une œuvre de partage d'esprit et un exercice de découverte de l'autre. A la faveur des Jeux méditerranéens ouverts hier, les milliers d'athlètes d'élite présents vont se livrer à un doux militantisme dépassant le cadre sportif pour encourager la mer Méditerranée à s'attacher à renouer avec des lettres de noblesse humaine devenue si rare et pour qu'elle efface l'image ternie dont elle est affublée aujourd'hui. Ils œuvreront à ne pas la laisser s'accommoder avec la malheureuse réputation qui l'étreint faisant d'elle un immense tombeau n'ayant pour rôle fatidique que celui d'ensevelir des vies humaines. Plus de 4.500 sportifs venus de 26 pays s'engagent contrairement aux apparences primaires à donner à leur présence un sens et une signification plus larges que ceux qui s'arrêtent à l'égo des médailles et la reconnaissance individuelle. Un tel immense rassemblement est le symbole d'une volonté de solidarité affichée par plusieurs milliers d'ambassadeurs de la paix venus manifester leur désir d'outrepasser les frontières politiques figées par les conjonctures et les circonstances avec les visions de courte vue qu'elles ont imposées. L'Algérie se devait d'encourager cet élan pour la concorde et la paix dans le bassin méditerranéen. Elle n'en est pas à sa première action dans ce sens. On lui a toujours reconnu sa franche disponibilité à répondre présente quand il s'agit de s'impliquer avec respect, sagesse et objectivité dans des actions soutenant la paix et la justice dans le monde. Parfois quoi qu'il lui en coûte. L'accueil chaleureux dont a bénéficié le monde sportif méditerranéen de la part de la population oranaise a été à la hauteur de ce que doit être le bassin de la Méditerranée. Un lieu de partage d'esprit et de découverte de l'autre.