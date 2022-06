Criminalité à Sidi Amar Dix nuisibles en moins 25 Jui 2022 Annaba 1215 fois Dix nuisibles en moins Ahmed Chabi Une bande de 10 individus qui écumait la commune de Sidi Amar a été mise hors d’état de nuire en fin de semaine par les éléments du commissariat extra-muros local. Les mis en cause sont poursuivis pour constitution d’association de malfaiteurs dans le but de commettre les crimes de vols, de vols qualifiés, d’usage de la menace et de la violence. La bande, qui opérait en réunion utilisait au cours de ses activités criminelles un véhicule à moteur. Ses membres sont également accusés de vol en flagrant délit et détention de comprimés de substances psychotropes mais aussi de la résine de cannabis, dans le cadre d’un réseau criminel, et dans le but de les commercialiser. Ils sont également accusés de stockage et de proposition à la vente de ces produits nocifs. Les mêmes enquêteurs ont réussi à appréhender un individu âgé de 45 ans, repris de justice recherché pour être impliqué dans 9 affaires de vols de compteurs d’eau potable. Une valisette contenant les outils nécessaires pour l’accomplissement de ses rapines a été saisie au cours de son arrestation. Ces arrestations ont été opérées en coordination avec le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar. Ces messieurs ont fait l’objet de l’établissement d’un dossier judiciaire bien ficelé et présentés par devant le Parquet local selon les procédures d’usage.