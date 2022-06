Résultats du BEM Près de 62% de réussite à Annaba ! 1126 Jui 2022 Annaba 85 fois Près de 62% de réussite à Annaba ! Soufiane Sadouki La direction de l’Education d’Annaba a annoncé hier, dimanche 26 juin à 16.00 heures les résultats d'examen du Brevet de l'Enseignement Moyen (BEM). Le taux de réussite est estimé de 61.92%. Il dépasse le taux de réussite national qui est de 59.16%. Une fois de plus, la wilaya d’Annaba s’est distinguée avec des résultats exemplaires. Sur les 7.100 candidats au BEM 2022, plus des deux tiers ont remporté cette épreuve, voire environ 5.000 candidats. Le CEM Al Moukaouama situé à la cité de la Plaine Ouest décroche la première place, avec un taux de réussite de 95.24%. En outre, l’établissement scolaire privé « Athéné Salmi » a affiché un taux de réussite de 100%, avec des moyennes se varient entre 11.78 et 18.76. Il faut souligner que le nombre de candidats au BEM à cette école était de 18 élèves. La plus haute moyenne de réussite enregistrée reste celle de l’élève Trad Hibat Allah du CEM « 19 Mars 1962 » dans la commune d’El Bouni, avec une moyenne de 19.56. Notons que plus de 100 élèves ont obtenu des moyennes entre 18 et 19 sur 20. La direction de l’Education a aussi annoncé le franc succès des quatre élèves aux besoins spécifiques. Ces derniers ont réussi les épreuves du BEM avec des moyennes entre 11 et 12 sur 20. D’autre part, il faut noter que l’option supplémentaire de passage, c'est-à-dire l’obtention d’un 10 sur 20 lors du calcul de la moyenne du BEM et la moyenne générale de l’année scolaire en cas d’échec dans l’examen du BEM, a équilibré la situation. La wilaya d’Annaba a enregistré un taux de succès de 73.65%, avec le calcul de passage, contre 59.16% au niveau national.