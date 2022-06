Séraïdi et Tréat Fin de calvaire pour des centaines de lycéens 25 Jui 2022 Annaba 2215 fois Fin de calvaire pour des centaines de lycéens Zarrougui Abdelhak Après une très longue attente, voilà que les lycéens des communes de Seraïdi et de Tréat vont enfin cesser de se déplacer à d’autres communes pour être scolarisés. Les deux communes viennent d’avoir leurs premiers lycées respectifs, qui seront opérationnels à partir de la rentrée scolaire 2022/2023. Le lycée de Seraïdi a bénéficié d’une enveloppe financière de 20 milliards de centimes avec pour objectif la création de 360 places pédagogique. Auparavant, beaucoup d’élèves de troisième cycle étaient systématiquement orientés vers les lycées d’Annaba, dont celui de Zaafrania. Lors d’une visite en mars dernier au chantier de cet établissement, le wali s’était engagé à prendre en charge l’extension d’autres classes pour accueillir un grand nombre d’élèves, estimés à environ 700 au niveau de la commune de Seraïdi. Les habitants de Tréat ont, de leur côté, bénéficié d’un lycée, ce qui épargnera à leurs enfants des déplacements éprouvants qui épuisent leur temps et leur énergie. « Nous étions dans l’attente de ce lycée depuis des décennies. Des générations ont dû se déplacer quotidiennement vers des communes voisines pour pouvoir atteindre l’année terminale de l’enseignement secondaire. Le nombre des bacheliers issus de notre commune est très réduit du fait des conditions difficiles que nos lycéens vivent », expliquent des parents d’élèves de la commune de Tréat. « Nous avons l’espoir de voir de plus en plus de nos enfants atteindre l’université s’ils étudient dans leur propre commune, à l’instar de l’ensemble des élèves de la wilaya », ajoutent nos interlocuteurs, émus. En plus de ces deux lycées, trois établissements de l’enseignement moyen sont fin prêts pour la prochaine rentrée scolaire. Ils sont localisés dans les communes d’Oued-el-Aneb et Berrahal ainsi que dans la localité de Kalitoussa. Cs nouvelles structures vont certainement désengorger les établissements déjà existants et permettre d’améliorer les conditions de scolarisation des enfants de la wilaya.