Exportations hors hydrocarbures aux 4 premiers mois de 2022 Extraordinaire bond! Les performances des exportateurs ont contribué, cette fois, avec bien plus d'efficacité que par le passé, à une très sérieuse consolidation de l'excédent commercial. Une hausse de 83%Une hausse de 83% Les statistiques du commerce extérieur des 4 premiers mois de l'année en cours sont, à n'en pas douter, les meilleurs qui ont été enregistrés depuis l'indépendance. Le ministre du Commerce, qui s'exprimait lors de la cérémonie de la remise du trophée de l'exportateur de l'année, a souligné l'extraordinaire bond des exportations, notamment hors hydrocarbures qui ont plus que doublé avec des pics de 384% de hausse. Rezig retient une nette progression de toutes les filières, à l'instar de celle de l'ordre de 97% des engrais chimiques azotés avec un montant de 623,49 millions de dollars ou encore la croissance de 125% des exportations de ciment pour une valeur de 130,94 millions de dollars. D'autres chiffres évocateurs présentés par le ministre en disent aussi long sur la vitalité du secteur, même si la vitesse de croisière est encore loin d'être atteinte. Rezig révèle ainsi un bond «de 118,5% à 109,87 millions de dollars des exportations des produits semi-finis de fer et d'acier ou encore le bond de 384% pour une valeur de 52,86 millions de dollars enregistré dans les exportations de barres couplées à des cylindres en alliage d'acier». Les performances des exportateurs ont contribué, cette fois, avec bien plus d'efficacité que par le passé, à une très sérieuse consolidation de l'excédent commercial. Celui-ci a frôlé la barre des 2 milliards de dollars pour la période correspondant aux 4 premiers mois de l'année en cours. À 1,97 milliard de dollars, le bénéficie engrangé par le commerce extérieur est déjà bien au- dessus de celui enregistré durant toute l'année 2021. Aux quatre premiers mois de l'année précédente, la balance commerciale enregistrait un déficit de 959 dollars. On peut mesurer l'extraordinaire performance réalisée, représentée par un saut de 305%. Il va de soi que les exportations d'hydrocarbures ont un impact direct sur cet état de fait. Elles ont en effet augmenté de 32%. Mais les autres produits ont réussi, pour ce qui les concerne, un bond de 83%. Ainsi, les chiffres du commerce extérieur confirment la tendance haussière des exportations hors hydrocarbures et donnent raison au président de la République qui avait tablé sur une recette de 7 milliards de dollars pour l'année 2022. Cette progression très nettement positive rend bien plus visibles les exportations hors hydrocarbures dans les statistiques du commerce extérieur. Il faut savoir à ce propos qu'en cas de confirmation des valeurs annoncées par Sonatrach, la part des exportations des hydrocarbures sera de 12%. Une première pour l'économie nationale, dans une conjoncture de forte hausse des prix du pétrole. Cette visibilité ira en se confirmant dans les prochains mois, notamment avec l'entrée en vigueur du nouveau Code des investissements. Les opérateurs étrangers attendent la promulgation du texte pour engager des investissements, dont la production sera à n'en pas douter, orienter vers l'export. En plus d'une main-d'oeuvre bon marché, qualifiée et bien formée, l'Algérie propose un coût de l'énergie, l'un des plus bas au monde. En ajoutant à ces avantages comparatifs, l'adhésion de l'Algérie à la Zlecaf et à la Zale, Il n'est pas interdit de penser qu'elle devienne en assez peu de temps, l'une des premières destinations à l'investissement, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Saïd BOUCETTASaïd BOUCETTA 00:00 | 28-06-2022