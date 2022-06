La résidence Yves Saint Laurent inaugurée à Oran Cette action de réhabilitation a été entreprise par l'actuel propriétaire, assisté par de jeunes architectes. Elle a porté sur la rénovation du 1er étage. Une partie du rez de chaussée n'est pas encore prise en charge ainsi que la cour qui attend un aménagement. Une reconstitution de l'ameublement a été effectuée de manière judicieuse avec des meubles et des objets de la période allant des années 30 à 50. Quelques photos d'YSL et certains de ses croquis sont exposés. Mais la plus grande exposition de ces croquis et créations sera au niveau de l'hôtel Liberté, où un espace muséal lui est consacré. 00:00 | 28-06-2022