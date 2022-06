small font medium font large font Il s'appelle Matthew Hill ! par El-Houari Dilmi Rêvant de visiter l'Algérie, l'enfant américain Matthew Hill, a reçu un accueil digne d'une personnalité de haut rang. Et il le mérite bien. Remarqué pour ses différentes publications sur les réseaux sociaux, exprimant son amour pour l'Algérie, l'ambassadeur algérien à Washington a aidé à la réalisation du rêve de l'enfant de 11 ans, atteint d'autisme. Après avoir été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, Matthew eu l'auguste honneur d'être reçu par le Président Tebboune. Surtout que l'autre rêve de l'enfant US est devenir ambassadeur de son pays en Algérie. Ce «coup de pub» inattendu de l'enfant Matthew Hill, ne pouvait pas mieux tomber au moment où Oran, capitale méditerranéenne accueille les JM, depuis samedi dernier. Pendant longtemps, la promotion de la destination «Algérie» est restée un discours sirupeux, quand on sait que les trois youtubeurs égyptiens qui ont séjourné ces derniers jours dans notre pays, ont fait mieux que toutes incantations soporifiques de ceux chargés du développement du tourisme, élevé au rang d'industrie sous d'autres cieux. Le jeune Américain a ému la Toile quand il a réalisé son autre rêve : rencontrer le sélectionneur national, Djamel Belmadi. «One Two Three, viva l'Algérie», a déclamé le bambin, parlant l'arabe avec un accent algérien. Qu'un enfant, venu de l'autre bout du monde, pour parler avec des mots sortis du cœur de l'Algérie et son peuple, est un beau message à l'adresse de ceux que le réveil du pays de l'Emir Abdelkader dérange. «Vive l'Algérie», a clamé le Président Tebboune en accompagnant son geste d'un petit coup sur la table lors du coup d'envoi officiel de la 19e édition des JM d'Oran. Une «sortie» des plus «croustillantes» qui n'a pas échappé au large public algérien qui a chaudement applaudi. Comment ne pas parler de cet émouvant témoignage d'un journaliste italien sur l'ouverture de la grandiose manifestation sportive de la capitale de l'Ouest : «la cérémonie d'ouverture des Jeux Méditerranéens a été le triomphe émouvant du patriotisme d'un peuple fêtant ses 60 ans d'indépendance. Des lignes, des chœurs, des lumières, des regards : on a vécu l'émotion des gens, c'était beau !». Cinq dans vos yeux !