Extensions à risque à Annaba Opération démolitions près du Vidro 27 Jui 2022 Annaba 492 fois Opération démolitions près du Vidro K. R. Les agents du premier secteur urbain agissant en coordination avec ceux du septième arrondissement et les représentants du service technique ont procédé à la démolition des façades de certaines extensions latérales. Cette opération a débuté dimanche 26 juin et a touché les bâtisses de l’avenue de Saïd Boughazi, qui se situe près d’El Kettara (plage du lever de l’aurore, communément appelée « Vidro »). Les autorités ont estimé à juste titre que ces balcons ou extensions représentent un danger pour les habitants et qu’ils peuvent chuter du jour au lendemain avec toutes les conséquences que cela peut entrainer pour les passants. Des engins, dont des pelles mécaniques et des rétro chargeurs ont été mobilisés par la municipalité afin de mener à bien cette opération d’intérêt public. Les habitants des habitations concernées ont bien évidement été évacuées afin d’éviter tout risque de dégât. Pour rappel, ces constructions datent de l’époque coloniale et nécessitent par conséquent des actions de réhabilitation.