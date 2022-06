Ateliers clandestins de charbon à Annaba Un feuilleton qui risque de tourner au drame 27 Jui 2022 Annaba 71 fois Un feuilleton qui risque de tourner au drame Soufiane Sadouki À deux semaines de l’Aid El Kebir, la gendarmerie nationale et la conservation des forêts d’Annaba intensifient les opérations de démantèlement des ateliers de fabrication de charbon de bois clandestins. La dernière opération enregistrée remonte à deux jours, le 26 juin, lorsque les éléments de la gendarmerie nationale ont découvert un atelier clandestin à Kleia dans la commune d’Ain Berda. Sur place, un suspect âgé de 38 ans fut interpellé et une quantité de charbon de bois d’environ deux quintaux, dissimulée dans 80 sacs de 25Kg a été saisie. C’est le quatrième atelier clandestin démantelé depuis le début de la saison estivale, c’est-à-dire depuis le 19 juin, apprend-on. En l’espace d’une semaine, la conservation des forêts d’Annaba a découvert des ateliers dans les zones de Bouderoua dans la commune de Seraïdi, Lehmara dans la commune Tréat, ainsi que dans les communes de Berrahal et El Eulma. Pour limiter les risques de déclenchement d’incendies de forêt, la conservation des forêts a interdit la fabrication du charbon de bois dans les zones forestières, mais c’est loin d’être suffisant pour contrer la fabrication clandestine de cette ressource convoitée par les amateurs de grillades, en période d’Aïd El Kebir. Au fur et mesure que le 9 juin approche (date de la fête de l’Aïd), le nombre d’incendies augmente. Pour cause, depuis le 19 juin, la conservation des forêts a enregistré 11 incendies dans la wilaya d’Annaba, notamment dans les communes de Chetaïbi et Seraïdi. Des incendies qui ont été rapidement maîtrisés, grâce au dispositif d’intervention rapide, mis en place par la conservation des forêts et la protection civile d’Annaba. Parmi ces 11 incendies, l’on dénombre 3 incendies assez importants qui ont détruit 2,75 hectares. Même si la situation est sous contrôle, le nombre d’incendies et les dégâts risquent d’augmenter légèrement d’ici le 9 juin, et ce, en raison desdits ateliers de fabrication de charbon de bois clandestins, qui poussent littéralement comme des champignons.