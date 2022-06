CHU d’Annaba Ravalement de façade… 27 Jui 2022 Annaba 68 fois Ravalement de façade… Khadidja Rayenne Les centres hospitalo-universitaires Ibn Rochd et Ibn Sina ont connu une importante rénovation, qui a concerné notamment les services des urgences et de gynécologie obstétrique. La cellule de communication des centres hospitaliers indique que tous les changements opérés au niveau de ces services visent à assurer un bon accueil et une meilleure prise en charge des patients venant du chef-lieu de wilaya ou des wilayas limitrophes. Les travaux d’entretien ont été effectués au niveau du service de gynécologie obstétrique, dont les blocs opératoires, les chambres de repos et les équipements ont été réhabilités. Tous les murs ont été repeints et l’ensemble les lits en mauvaise état ont été remplacés. Les services d’urgences avaient eux aussi besoin d’un coup de fraicheur, au vu de l’état de dégradation dans lequel se trouvaient les équipements médicaux et les appareils d’imagerie. Les malades ainsi que l’ensemble du corps médical ont salué cette réhabilitation après toutes les revendications adressées aux autorités concernées. En effet, il y a de cela un peu plus d’un mois des photos et des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux dénonçant la situation désastreuse de certains services hospitaliers, dont le service de gynécologie obstétrique, en particulier, où l’on a pu voir des femmes, qui avaient parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour accoucher dans cet établissement et qui étaient accueillies dans des conditions qui laissent à désirer. Les images révoltantes des blocs opératoires de ce service semblaient être tirées d’un film d’horreur, où des taches de sang et des substances innommables étaient répandues à même le sol. Nous apprenons avec soulagement que cette vaste campagne de réhabilitation sera élargie à d’autres services des différents centres hospitalo-universitaires pour le bonheur de tous.